वीर मेमोरियल फाउंडेशन ने वीर स्पोट्र्स टैलेंट अवार्ड से किया खिलाडिय़ों का सम्मान

छिंदवाड़ा. वीर मेमोरियल फाउंडेशन अपने पांच प्रमुख उद्देश्यों बाल स्वास्थ्य, सामाजिक उत्थान, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता जागरूकता एवं फिटनेस खेल प्रोत्साहन को लेकर निरंतर कार्य कर रहा है। वीर मेमोरियल फाउंडेशन के संस्थापक रविकांत अहिरवार ने बताया कि समाज के सर्वांगीण विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए फाउंडेशन ने खेल जगत में विशेष योगदान देने का संकल्प लिया है। इसी उद्देश्य से 19 फरवरी को वीर स्पोट्र्स टैलेंट अवार्ड के अंतर्गत भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह सम्मान समारोह वीर स्पोट्र्स टैलेंट हंट अभियान के तहत आयोजित किया गया, जिसमें जिले का नाम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने वाले खिलाडिय़ों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कुल छह उत्कृष्ट खिलाडिय़ों को वीर स्पोट्र्स टैलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।