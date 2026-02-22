मंगलसूत्र छीनकर बोला- आज तू विधवा होगी, फिर कमरे में चला गया पति…

कमरे में जाने के बाद विशाल ने पत्नी की साड़ी से फंदा बनाकर फांसी लगा ली। जब काफी देर तक विशाल कमरे के बाहर नहीं निकला तो पत्नी और मां ने दरवाजा खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जिसके बाद पड़ोसियों को बुलाया और दरवाजा थोड़ा तो विशाल फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, रविवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने विशाल का शव परिजन के सुपुर्द कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।