एमपी के बड़े बीजेपी नेता पर FIR, अफसरों से बोले- गलती कर रहे हो, बहुत पछताओगे

BJP leader Ravindra Singh Tomar- एमपी के एक बड़े बीजेपी नेता पर FIR दर्ज की गई है। उनपर ग्वालियर में केस दर्ज किया गया है। मानवाधिकार व सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र सिंह तोमर पर पुलिस ने यह केस दर्ज किया है। जमीन संबंधी एक विवाद में उन्होंने अफसरों को धौंस दी। रविंद्र सिंह तोमर अफसरों से बोले कि तुम गलती कर रहे हो, बहुत पछताओगे। मैं बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठा हूं। इतना ही नहीं उन्होंने खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का बेहद करीबी बताने की भी कोशिश की। BJP नेता रविंद्र सिंह तोमर ने पुलिस कार्रवाई और मन्दिर की जमीन पर कब्जे की शिकायत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक करने की बात कही है। इधर पुलिस मामले में जांच और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है।