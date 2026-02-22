22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल में शुरु हुआ लगातार 100 घंटे चलनेवाला टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट, 24 घंटे होंगे मैच

Bhopal- विश्व रिकार्ड के लिए संबंधित संस्थाओं से संपर्क किया

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Feb 22, 2026

100-hour continuous T20 cricket tournament begins in Bhopal.

100-hour continuous T20 cricket tournament begins in Bhopal - Demo pic

Bhopal- भोपाल में लगातार 100 घंटे चलनेवाला टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरु हुआ है। सीएम मोहन यादव ने नेहरू नगर के पुलिस लाइन ग्राउंड में इसका शुभारंभ किया। यहां शुक्रवार सुबह ‘राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 - नॉट आउट @100’ की शुरुआत हुई। सीएम मोहन यादव ने इस क्रिकेट टूर्नामेंट को अभिनव पहल करार दिया। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर भी ‘राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 - नॉट आउट @100’ के संबंध में पोस्ट कर दिव्यांगों व क्रिकेट प्रेमियों के लिए इसकी खासियत का उल्लेख किया। आयोजकों का दावा है कि दुनिया में अभी तक लगातार 100 घंटे तक कोई भी टूर्नामेंट नहीं हुआ है। ऐसे में विश्व रिकार्ड के लिए संबंधित संस्थाओं से संपर्क किया गया है।

राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 नॉट आउट @100 दिन-रात चलेगा। इसमें कुल 25 टी-20 मैच खेले जाएंगे। लगातार 100 घंटे तक आयोजित टूर्नामेंट में देश के 8 राज्यों की दिव्यांग क्रिकेट टीमें शामिल हुई हैं। टूर्नामेेंट का
समापन 26 फरवरी को शाम 4 बजे होगा।

करीब 600 खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेंगे

टास्क इंटरनेशनल संस्था के तत्वावधान में यह टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। टूर्नामेंट के संयोजक राघवेंद्र शर्मा ने बताया कि करीब 50 क्रिकेट टीमों के करीब 600 खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। गिनीज बुक Guinness World Records, एशिया बुक Asia Book of Records और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स Limca Book of Records के लिए संस्थाओं को आवेदन किया गया है।

नॉट आउट @100 टूर्नामेंट का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दिव्यांगजनों के हुनर को राष्ट्रीय मंच देने का यह सशक्त प्रयास है। 24 घंटे लगातार और कुल 100 घंटे तक बिना रुके चलने वाला टूर्नामेंट अपने आप में अनूठा प्रयोग है।

100 घंटे लगातार क्रिकेट खेलने का यह अद्भुत संकल्प सराहनीय

सीएम मोहन यादव ने इस टूर्नामेेंट के संबंध में ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

आज पुलिस लाइन स्टेडियम, भोपाल में माननीय क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री @ajayjamwalbjp जी के साथ 'राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव-2026 नॉट आउट @ 100 का शुभारंभ कर खिलाड़ियों को बधाई व उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

100 घंटे लगातार क्रिकेट खेलने का यह अद्भुत संकल्प, सराहनीय है।

ये भी पढ़ें

एमपी में 8वें वेतन आयोग में अधिकारियों-कर्मचारियों की सैलरी पर बड़ा अपडेट, जारी की एडवाइजरी
भोपाल
MP Police Advisory on Salary in 8th Pay Commission

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Feb 2026 02:48 pm

Published on:

22 Feb 2026 02:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में शुरु हुआ लगातार 100 घंटे चलनेवाला टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट, 24 घंटे होंगे मैच

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

3 साल में जन्मे 39 शावकों से हुई वंश-वृद्धि, कूनो के माहौल में रम गए अफ्रीकन चीते

39 African cheetah cubs born in Kuno in 3 years
भोपाल

नवाबी संपत्तियों का हिसाब हो तो खुलेगा घोटाला, 77 साल में 1984 एकड़ का हेरफेर

Bhopal News
भोपाल

सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्तखोरी की योजनाओं पर उठाए सवाल, एमपी समेत कई राज्यों की बढ़ी टेंशन

Supreme Court Question
भोपाल

एमपी में फिर बारिश का अलर्ट, तापमान भी बढेगा, एक साथ बने दो सिस्टम

Rain Alert
भोपाल

भोपाल की 7 विधानसभा सीटों पर बढ़े इतने लाख वोटर, जाने इनमें कितने नए मतदाता

SIR
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.