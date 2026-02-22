भोपाल में शुरु हुआ लगातार 100 घंटे चलनेवाला टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट, 24 घंटे होंगे मैच

Bhopal- भोपाल में लगातार 100 घंटे चलनेवाला टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरु हुआ है। सीएम मोहन यादव ने नेहरू नगर के पुलिस लाइन ग्राउंड में इसका शुभारंभ किया। यहां शुक्रवार सुबह ‘राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 - नॉट आउट @100’ की शुरुआत हुई। सीएम मोहन यादव ने इस क्रिकेट टूर्नामेंट को अभिनव पहल करार दिया। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर भी ‘राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 - नॉट आउट @100’ के संबंध में पोस्ट कर दिव्यांगों व क्रिकेट प्रेमियों के लिए इसकी खासियत का उल्लेख किया। आयोजकों का दावा है कि दुनिया में अभी तक लगातार 100 घंटे तक कोई भी टूर्नामेंट नहीं हुआ है। ऐसे में विश्व रिकार्ड के लिए संबंधित संस्थाओं से संपर्क किया गया है।