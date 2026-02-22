भोपाल की 7 विधानसभा सीटों पर बढ़े इतने लाख वोटर, जाने इनमें कितने नए मतदाता

SIR :मध्य प्रदेश समेत भोपाल जिले में चले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 22 साल में पहली बार वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर शुद्धिकरण किया गया है। करीब 100 दिन चली इस प्रक्रिया में जिले की सातों विधानसभा सीटों के मतदाताओं में बड़ा बदलाव हुआ है। पहले चरण में करीब 3 लाख 80 हजार नाम सूची से हटाए गए, जबकि कुल 1 लाख 40 हजार नाम जोड़े गए। इनमें 82 हजार नए मतदाता शामिल हैं, जिन्होंने एसआईआर के दौरान फार्म-6 जमा किया था।