22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में फिर बारिश का अलर्ट, तापमान भी बढेगा, एक साथ बने दो सिस्टम

Rain Alert : आगामी 24 घंटों बाद यानी कल सोमवार को 7 जिलों में पानी गिरने की संभावना है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ की वजह से एमपी में मौसम का मिजाज बदला है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 22, 2026

Rain Alert

एमपी में फिर बारिश का अलर्ट (Photo Source- Patrika)

Rain Alert :मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम में हो रहे बदलाव के कारण बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। हालांकि, आज रविवार को अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। वहीं, आगामी 24 घंटों बाद यानी कल सोमवार को 7 जिलों में पानी गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ की वजह से एमपी में मौसम का मिजाज बदला है।

प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। इनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, धार, खंडवा, रतलाम और रायसेन समेत 15 से ज्यादा जिलों में पानी गिरा। आज रविवार को कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन कल सोमवार को कुछ जिलों में बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। IMD के मुताबिक, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बालाघाट, मंडला, सिवनी, अनूपपुर और डिंडोरी में पानी गिर सकता है।

फरवरी में चौथी बार बारिश का अलर्ट

फरवरी के शुरुआत में दो बार ओले, बारिश और आंधी का दौर रहा। जिसकी वजह से फसलों को नुकसान हुआ था। इसके बाद सरकार ने सर्वे के निर्देश दिए। अब फरवरी के महीने में चौथीं बार बारिश की चेतावनी है। वहीं पानी गिरने से प्रदेश में दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है।

ये भी पढ़ें

होली पर रेलवे की सौगात, देश के इन राज्यों के लिए चलेंगी 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, देखें शेड्यूल
रतलाम
Railway Holi special trains

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 09:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में फिर बारिश का अलर्ट, तापमान भी बढेगा, एक साथ बने दो सिस्टम

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्तखोरी की योजनाओं पर उठाए सवाल, एमपी समेत कई राज्यों की बढ़ी टेंशन

Supreme Court Question
भोपाल

भोपाल की 7 विधानसभा सीटों पर बढ़े इतने लाख वोटर, जाने इनमें कितने नए मतदाता

SIR
भोपाल

इंसुलिन इंजेक्शन लगाना जरूरी… क्या मेरी हालत गंभीर हो गई है…? क्या ये शुगर की लास्ट स्टेज है?

Diabetes reversal patrika Series episode 8 what is insulin injection how to work
Patrika Special News

इस वजह से हेमंत कटारे ने दिया अपने पद से इस्तीफा, ये नेता है कारण!

reason behind Deputy LoP Hemant Katare resignation row bhopal mp news
भोपाल

SIR प्रक्रिया में दो मंत्रियों का बड़ा घाटा! विधानसभा क्षेत्रों में कटे सबसे ज्यादा नाम

Massive Voter Deletions in two ministers assembly constituencies in SIR process bhopal mp news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.