एमपी में फिर बारिश का अलर्ट, तापमान भी बढेगा, एक साथ बने दो सिस्टम

प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। इनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, धार, खंडवा, रतलाम और रायसेन समेत 15 से ज्यादा जिलों में पानी गिरा। आज रविवार को कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन कल सोमवार को कुछ जिलों में बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। IMD के मुताबिक, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बालाघाट, मंडला, सिवनी, अनूपपुर और डिंडोरी में पानी गिर सकता है।