होली पर रेलवे की सौगात, देश के इन राज्यों के लिए चलेंगी 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, देखें शेड्यूल

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने मीडिया से चर्चा में कहा कि, ट्रेन नंबर 09343 डॉ. आंबेडकर नगर-पटना साप्ताहिक स्पेशल हर गुरुवार को शाम 06.00 बजे डॉ. आंबेडकर नगर से चलकर रतलाम मंडल के इंदौर, फतेहाबाद चंद्रावतीगंज, उज्जैन एवं मक्सी होते हुए अगले दिन शाम 06.30 बजे पटना पहुंचेगी। ये ट्रेन डॉ. आंबेडकर नगर से 26 फरवरी से 26 मार्च 2026 तक चलाई जाएगी।