Ratlam में स्कूल बसों की चेकिंग, एसएलडी नहीं मिले चालू

छह बस अटेन्डरों की नजर कमजोर

महू नीमच रोड पर स्थित हिमालय इंटरनेशनल स्कूल द्वारा ओजस आई हॉस्पिटल के नेत्र विशेषज्ञ डॉ. रिंकू रन्धा बघेल ने 42 स्कूल बसों के चालकों एवं बस अटेन्डरों के नेत्रों का परीक्षण किया। जिसमें 36 चालक एवं अटेन्डर नेत्र परीक्षण में फीट पाए गए एवं छह चालक एवं अटेन्डर की नजर कमजोर पाई जाने से उन्हें चश्मे के नंबर दिए जाकर उन्हें नंबर का चश्मा बनवाने के निर्देश दिए। चालकों एवं अटेन्डरों का पुलिस चरित्र सत्यापन की जांच की। चार चालकों के चरित्र सत्यापन की अवधि समाप्त होने पर नवीन चरित्र सत्यापन बनवाया जाकर सात दिवस में जिला परिवहन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए निर्देशित किया।