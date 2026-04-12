एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, मीडिया में खुद किया खुलासा

Kailash Vijayvargiya- मध्यप्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता और सरकार के कैबिनेट मंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को पश्चिम बंगाल जाने पर गिरफ्तार किया जा सकता है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने खुद यह बात कही। रतलाम में शनिवार रात को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल में अनेक फर्जी केस दर्ज कराए गए हैं। गिरफ्तारी के लिए कई वारंट निकाले जा चुके हैं। वहां गया तो गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी बताया कि पार्टी ने ही मुझे पश्चिम बंगाल जाने से मना कर दिया है। वहां दर्ज फर्जी केस और हालातों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।