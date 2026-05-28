MP के रतलाम में मिला गाय का कटा सिर, हिंदू संगठनों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ

कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जिले में इस प्रकार की ये दूसरी घटना सामने आई है। हिंदू संगठनों का कहना है कि जब भी ऐसे मामले सामने आते है, प्रसाशन सिर्फ आश्वासन देकर विरोध को शांत कराने को कोशिश करती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। उनका कहना है कि इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा हम ठोस कार्रवाई की मांग पर अड़े रहेंगे।कार्यकर्ताओं ने ये भी बताया कि गौ रक्षा से जुड़े कार्यकर्ताओं को डेथ थ्रेट की धमकियां आती रहती है। बताया जा रहा है कि इसी क्षेत्र में करीब एक साल पहले भी इसी इलाके में ऐसा ही मामला सामने आया था। तब प्रशासन ने सात दिन के भीतर कार्रवाई करने की बात की थी लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं गई है।