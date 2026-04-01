अमरनाथ यात्रा जा रहे है तो जरुर पढ़े यह खबर, यह तैयारी आएगी काम

रतलाम. बाबा अमरनाथ की यात्रा इस साल 57 दिन की होकर 3 जुलाई से शुरू हो रही हैं, इसका समापन 28 अगस्त होगा। यात्रा पर जाने के लिए शहर के अधिकृत जिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए यात्रियों की लाइन लग रही हैं। रजिस्ट्रेशन 15 अप्रेल से शुरू होंगे।



अब तक जिला अस्पताल से 108 यात्रियों को जांच के बाद प्रमाण पत्र मिल चुका हैं। चिकित्सक यात्रियों को यात्रा से पूर्व कम से कम 5 किमी पैदल चलने का अभ्यास करने की सलाह भी दे रहेे हैं।