Ratlam में मल्टी-स्टेट साइबर धोखाधड़ी का भंडाफोड़, तीन आरोपी गिरफ्तार

एसपी अमित कुमार ने बताया कार्रवाई राज्य साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर की है। जांच के दौरान, समन्वय पोर्टल (जेसीसीटी) से प्राप्त सूचना के अनुसार एक फेडरल बैंक खाता संदिग्ध पाया गया। फेडरल बैंक के नोडल अधिकारी से प्राप्त जानकारी से पता चला कि यह खाता प्रथम मित्तल (23) के नाम पर है। खाते के ट्रांजेक्शन की जांच में 25 मार्च को इसमें 47,75,301 रुपए की संदिग्ध राशि जमा हुई थी, जिससे यह खाता म्यूल अकाउंट के रूप में प्रयुक्त होना पाया गया।