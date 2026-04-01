Ratlam के महाराजा रतनसिंह राठौड़़ ने लड़ा निर्णायक 15 अप्रेल 1658 का युद्ध एक नजर में

रतलाम. मध्यकालीन भारतीय इतिहास वीरता, संघर्ष और बलिदान की अनुपम गाथाओं से परिपूर्ण है। इन्ही में एक महत्वपूर्ण युद्ध रतलाम महाराजा रतनसिंह राठौड़़ ने धरमत (फतेहाबाद/चंद्रावतीगंज) का युद्ध जो 15 अप्रेल 1658 को लड़ा गया था। यह युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी को लेकर उत्पन्न आंतरिक संघर्ष का परिणाम था, जिसने भारतीय इतिहास की दिशा को निर्णायक रूप में प्रभावित किया।



इतिहासकार नरेंद्रसिंह पंवार के अनुसार इतिहास प्राय: विजेताओं के दृष्टिकोण से लिखा जाता हैं, इसी कारण धमरत के इस युद्ध को वह स्थान नहीं मिल पाया, जिसका यह वास्तविक अधिकारी था। फिर भी लोक परम्पराओं, चारण काव्य और एतिहासिक संदर्भों में यह युद्ध आज भी जींवत हैं।