अमरनाथ यात्री ध्यान दें: रजिस्ट्रेशन से पूर्व यात्रियों की जांच

बैंक शाखाओं में रजिस्ट्रेशन 15 अप्रेल से शुरू

इस वर्ष बर्फानी बाबा अमरनाथ की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। यात्रा के लिए बैंक शाखाओं में रजिस्ट्रेशन 15 अप्रेल से शुरू किए जाएंगे और 20 मई अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। अमरनाथ यात्रा के लिए पीएनबी, एसबीआई और यश बैंक का चयन किया गया है, जहां "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर परमिट प्राप्त होंगे।