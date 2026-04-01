शासकीय अस्पताल में मरीजों की थाली से सब्जी-सलाद गायब

अस्पताल में आए गरीब मरीजों की थाली में सब्जी और सलाद नहीं परोसना कुप्रबंधन और ठेकेदार की लापरवाही को दर्शाता हैं। पत्रिका टीम जब गुरुवार दोपहर 12.4 बजे अस्पताल पहुंची तो भी यही हाल थे, जब मातृृ एवं शिशु इकाई एमसीएच में ठेकेदार का कर्मचारी ट्राली में तीन डिब्बे रखकर मरीजों को वार्डो में भोजन वितरण कर रहा था। मरीजों के आने पर हाथ में रोटी, लाए डिब्बों में दाल और खिचड़ी दी जा रही हैं। जबकि सलाद और सब्जी गायब थी।