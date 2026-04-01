रतलाम में समर्थन मूल्य गेहूं अवैध बिक्री रोकेगा ये दल

रतलाम. समर्थन मूल्य पर जिले के 65 केंद्रों पर गेहूं खरीदी 10 अप्रेल होगी। इसके लिए 4394 किसानों के स्लॉट बुक हो चुके हैं। गुरुवार को ढोढर में करीब 325 क्विंटल गेहूं किसान ने तुलवाए जबकि रिंगनोंद में स्लॉट बुक हुए तोल शुक्रवार को होगा। केन्द्र पर आने वाले किसानों का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया।



अपर कलेक्टर डॉ. शालिनी श्रीवास्तव ने गेहूं उपार्जन अवधि में उपार्जन केंद्रों पर अवैध गेहूं बिक्री रोकने के लिए दल का गठन किया है। यह पहल उपार्जन नीति और मंडी अधिनियम के अन्तर्गत की गई है। गठित दल में रतलाम शहर, ग्रामीण, जावरा, आलोट और सैलाना विकासखंडों के लिए तहसीलदार, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, मंडी निरीक्षक और कृषि विभाग के अधिकारियों को नियुक्त किया है। यह दल व्यापारियों द्वारा रखे गए गेहूं के स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर कलेक्टर खाद्य शाखा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।