होली त्योहार पर कंफर्म ट्रेन टिकट के लिए भारतीय रेलवे चला रहा स्पेशल रेल

ट्रेन नंबर 09189 मुंबई सेंट्रल-कटिहार स्पेशल हर शनिवार को सुबह 10:55 बजे मुंबई सेंट्रल से चलकर सोमवार सुबह 7:30 बजे कटिहार पहुंचेगी। ट्रेन 21 फरवरी से 28 मार्च तक चलेगी। ट्रेन नंबर 09190 कटिहार – मुंबई सेंट्रल स्पेशल हर मंगलवार को रात 12:15 बजे कटिहार से चलकर अगले दिन शाम 6:40 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। ट्रेन 24 फरवरी से 31 मार्च तक चलेगी। ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, भरूच, वडोदरा, रतलाम, उज्जैन, संत हिरदाराम नगर, विदिशा, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, गोंडा, मनकापुर, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, देवरिया सदर, सिवान, छपरा, हाजीपुर, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया एवं नौगछिया स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन नंबर 09189 का सूरत स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव होगा। ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे।