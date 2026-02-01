बारिश अलर्ट: रतलाम में 3 मिमी वर्षा, गेहूं फसल आड़ी पड़ी

रतलाम. मावठे की बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, बुधवार रात 10.20 बजे से फिर गरज चमक के साथ बारिश की शुरुआत हो गई। रात में गरज चमक के साथ 3 मिमी वर्षा रतलाम में हुई, ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात के साथ हवा चलने से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल आड़ी पड़ गई। महू-नीमच रोड कृषि उपज मंडी खुले परिसर में रखी लहसुन-प्याज के ढेरों भीग गए, कुछ किसानों ने पल्ली से ढककर बचाई, लेकिन अधिकांश की भीग गई।



मौसम विभाग के अनुसार 20 फरवरी तक मध्यप्रदेश में बेमौसम बारिश की संभावना व्यक्त की गई हैं। गत रात शहर में 3 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि दिन के तापमान 1 डिग्री कम होकर 31.2 डिग्री पर आ गया। रात पारा 0.5 डिग्री की वृद्धि के साथ 16.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। बुधवार को 6824 कट्टे नीलाम हुए जो 1281 से 10300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे, औसत 4790 रुपए प्रति क्विंटल रहा।