22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

नवाबी संपत्तियों का हिसाब हो तो खुलेगा घोटाला, 77 साल में 1984 एकड़ का हेरफेर

Bhopal News : शत्रु संपत्ति- भोपाल रियासत का 30 अप्रेल 1949 में मर्जर।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 22, 2026

Bhopal News

नवाबी संपत्तियों का हिसाब हो तो खुलेगा घोटाला (Photo Source- Patrika)

Bhopal News :मध्य प्रदेश के शहर भोपाल की नवानी सम्पत्तियों के रिकॉर्ड और मर्जर एग्रीमेंट के मामले में जमीनों के बड़े हेरफेर की शिकायत सामने आई है। इसके तहत भारत सरकार और नवाब के बीच मर्जर एग्रीमेंट और वर्तमान रिकॉर्ड में अंतर मिला। यह अंतर 77 साल में आया है। मामले में कलेक्टर को 29 पन्‍नों की शिकायत की गई। इसमें बताया गया कि 1984 एकड़ मर्जर रिकॉर्ड से गायब हो गई है।

राजधानी समेत शहर में 9 स्थानों ये जमीन है। मामले में कलेक्टर की समिति मर्जर एग्रीमेंट से अब तक के रिकार्ड जांचेगी। भारत सरकार और नवाब हमीदुल्ला के बीच 30 अप्रेल 1949 को मर्जर एग्रीमेंट हुआ। इसमें रियासत में सभी सम्पत्तियों की सूची बनी। एक मैप तैयार हुआ। जिसमें पूरा रिकार्ड दर्ज हुआ। मामला फिल्म अभिनेता सैफ अली खान तक जाएगा। ये नवाब समपतियों के वारिस है।

रिकॉर्ड से मिलान से सामने आएगी गड़बड़ी

नवाब प्रॉपर्टी विवाद और गड़बड़ियों की जांच के लिए समाजसेवी अमिताभ अम्निहोत्री ने कलेक्टर को शिकायत की है। इसमें पूर्व राजस्व सचिव माला श्रीवास्तव का हवाला देते हुए कहा गया कि रिपोर्ट के अनुसार, मर्जर एग्रीमेंट में केवल 1395 एकड़ जमीन व्यक्तिगत संपत्ति मानी गई थी, लेकिन वर्तमान में 9 गांवों की 1984.13 एकड़ अतिरिक्त भूमि नवाब परिवार के नाम दर्ज है। ये अनुबंध का हिस्सा ही नहीं थी। इस तरह की गड़बड़ी कई और जगहों पर है। मर्जर एग्रीमेंट के मूल रिकार्ड से मिलान की मांग हुई है।

आबिदा सुल्तान के नाम जो भी प्रॉपर्टी वो शत्रु सम्पत्ति

शत्रु सम्पत्ति विवाद भी इस जांच में साफ होगा। नवाब की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान पाकिस्तान की नागरिक बन गई थीं। ज्ञापन में बताया गया कि हलालपुरा, बोरबन और लाऊखेड़ी समेत जहां भी इनके नाम जमीनें हो वे शत्रु सम्पत्ति के दायरे में लेकर जांची जाए।

कलेक्टर की समिति करेगी तय

शत्रु संपत्ति विभाग के निर्देश ने जांच के लिए समिति बनाई है। इसमें एसडीएम समेत तहसीलदार शामिल हैं। रियासत, भोपाल नवाब हमीदुल्ला खान, उनकी तीन बेटियों के नाम प्रापर्टी की जांच होना होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 12:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / नवाबी संपत्तियों का हिसाब हो तो खुलेगा घोटाला, 77 साल में 1984 एकड़ का हेरफेर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्तखोरी की योजनाओं पर उठाए सवाल, एमपी समेत कई राज्यों की बढ़ी टेंशन

Supreme Court Question
भोपाल

एमपी में फिर बारिश का अलर्ट, तापमान भी बढेगा, एक साथ बने दो सिस्टम

Rain Alert
भोपाल

भोपाल की 7 विधानसभा सीटों पर बढ़े इतने लाख वोटर, जाने इनमें कितने नए मतदाता

SIR
भोपाल

इंसुलिन इंजेक्शन लगाना जरूरी… क्या मेरी हालत गंभीर हो गई है…? क्या ये शुगर की लास्ट स्टेज है?

Diabetes reversal patrika Series episode 8 what is insulin injection how to work
Patrika Special News

इस वजह से हेमंत कटारे ने दिया अपने पद से इस्तीफा, ये नेता है कारण!

reason behind Deputy LoP Hemant Katare resignation row bhopal mp news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.