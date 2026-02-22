नवाबी संपत्तियों का हिसाब हो तो खुलेगा घोटाला, 77 साल में 1984 एकड़ का हेरफेर

नवाब प्रॉपर्टी विवाद और गड़बड़ियों की जांच के लिए समाजसेवी अमिताभ अम्निहोत्री ने कलेक्टर को शिकायत की है। इसमें पूर्व राजस्व सचिव माला श्रीवास्तव का हवाला देते हुए कहा गया कि रिपोर्ट के अनुसार, मर्जर एग्रीमेंट में केवल 1395 एकड़ जमीन व्यक्तिगत संपत्ति मानी गई थी, लेकिन वर्तमान में 9 गांवों की 1984.13 एकड़ अतिरिक्त भूमि नवाब परिवार के नाम दर्ज है। ये अनुबंध का हिस्सा ही नहीं थी। इस तरह की गड़बड़ी कई और जगहों पर है। मर्जर एग्रीमेंट के मूल रिकार्ड से मिलान की मांग हुई है।