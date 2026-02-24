4.5 से 6 करोड़ साल पुराना वनस्पति जीवाश्म हैं चौरई के मोहगांव में, मध्य भारत के जीवाश्म विषय के शोध का है केंद्र

छिंदवाड़ा. जिले की चौरई तहसील का मोहगांव कला गांव वनस्पति जीवाश्म का लंबे समय से केंद्र बना हुआ है, पीएचडी के शोध विषय मध्य भारत के जीवाश्म के शोध के दौरान यहां से 4.5 से 6 करोड़ साल पुराना वनस्पति जीवाश्म मोहगांव कला से मिला है। इस स्थान पर प्रदेश, देश व विदेश से शोध करने के लिए शोधकर्ता लगातार छिंदवाड़ा के मोहगांव के साथ ही मंडला, सिवनी व बैतूल जिले में भी पहुंचे है। मोहगांव में मिले जीवाश्म के करोड़ों साल पुराने होने की पुष्टी कार्बन डेटिंग पद्धति से भी टेस्ट हो चुकी है, कोलोरेडो यूनिवर्सिटी अमेरिका में जांच के बाद वनस्पति जीवाश्म के पुराने होने की पुष्टी की गई है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के रहने वाले प्रो दशरथ कापगते ने वर्ष 1980 से लगातार चौरई के मोहगांव कला में शोध कार्य किया है। उनके द्वारा कई वर्षों में अब तक 200 से ज्यादा जीवाश्म का संकलन किया है।