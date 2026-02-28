जिला केंद्रीय बैंक में 10.30 लाख का गबन, ईओडब्ल्यू ने सहायक प्रबंधक, लेखा शाखा प्रभारी व लिपिक पर किया प्रकरण दर्ज

छिंदवाड़ा. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर ईओडब्ल्यू ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा, प्रधान कार्यालय में वर्ष 2015 से 2020 तक हुए 10.30 लाख रुपए गबन प्रकरण में गबन, षडयंत्र तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत तीन अधिकारी व कर्मचारियों पर प्रकरण दर्ज किया है। प्रधान कार्यालय में पदस्थ सहायक प्रबंधक अभय कुमार पिता कस्तूरचंद जैन, प्रभारी लेखा कक्ष नीरज पिता धनकुमार जैन, प्रभारी लिपिक अभिषेक पिता अजीत कुमार जैन की इस गबन में संलिप्तता पाई गई है। बैंक के लिपिक अभिषेक जैन बैंक के आंतरिक खाता से नेफट के माध्यम से 10.30 लाख रुपए स्वयं के निजी खाते में डाली थी। वर्ष 2015 से 2020 के मध्य यह राशि 19 ट्रांजिक्शन के माध्यम से ट्रांसफर की गई थी।