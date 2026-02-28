28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

जिला केंद्रीय बैंक में 10.30 लाख का गबन, ईओडब्ल्यू ने सहायक प्रबंधक, लेखा शाखा प्रभारी व लिपिक पर किया प्रकरण दर्ज

प्रभारी लिपिक ने बैंक का पैसा अपने निजी चार खातों में डाला, 2015 से 2020 के बीच के प्रकरण में चल रही थी जांच

less than 1 minute read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Jitendra Singh Rajput

Feb 28, 2026

विशेष यूनिट गठित

विशेष यूनिट गठित

छिंदवाड़ा. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर ईओडब्ल्यू ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा, प्रधान कार्यालय में वर्ष 2015 से 2020 तक हुए 10.30 लाख रुपए गबन प्रकरण में गबन, षडयंत्र तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत तीन अधिकारी व कर्मचारियों पर प्रकरण दर्ज किया है। प्रधान कार्यालय में पदस्थ सहायक प्रबंधक अभय कुमार पिता कस्तूरचंद जैन, प्रभारी लेखा कक्ष नीरज पिता धनकुमार जैन, प्रभारी लिपिक अभिषेक पिता अजीत कुमार जैन की इस गबन में संलिप्तता पाई गई है। बैंक के लिपिक अभिषेक जैन बैंक के आंतरिक खाता से नेफट के माध्यम से 10.30 लाख रुपए स्वयं के निजी खाते में डाली थी। वर्ष 2015 से 2020 के मध्य यह राशि 19 ट्रांजिक्शन के माध्यम से ट्रांसफर की गई थी।

ट्रांजेक्शन अभिषेक जैन ने अपनी मेकर आईडी एवं चेकर के रूप में प्रभारी सहायक प्रबंधक लेखा एवं लेखा शाखा प्रभारी नीरज जैन की आईडी का उपयोग कर ट्रांसफर किया था। इस प्रकरण का खुलासा होने के बाद सहकारी बैंक ने विभागीय जांच कराई तथा जिसमें अभिषेक जैन के साथ ही अन्य दोनों अधिकारी दोषी पाए गए थे। सहायक प्रबंधक व लेखा प्रभारी की आईडी का उपयोग लगातार अभिषेक जैन के द्वारा किया जाता रहा।

विभागीय जांच के बाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने शिकायत ईओडब्ल्यू जबलपुर को की थी जिसके बाद जांच की गई तथा प्रकरण दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रभारी लिपिक को जांच के दौरान सौंसर में पदस्थ कर दिया गया था वहीं अन्य दोनों अधिकारी वर्तमान में प्रधान कार्यालय में ही अपनी सेवाएं दे रहे है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 11:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / जिला केंद्रीय बैंक में 10.30 लाख का गबन, ईओडब्ल्यू ने सहायक प्रबंधक, लेखा शाखा प्रभारी व लिपिक पर किया प्रकरण दर्ज

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

वो भी क्या दिन थे..जब होली में घरों से लकडिय़ां मांगते और बनते थे पकवान

छिंदवाड़ा

मेरी जामवंत और आपकी हनुमान की भूमिका: शुक्ला

छिंदवाड़ा

चलती ट्रेनों में बैग की चेन खोलकर चोरी करने वाला अंतर राज्यीय गिरोह पकड़ाया, उत्तरप्रदेश के पांच आरोपी देते थे वारदात को अंजाम

railway police
छिंदवाड़ा

तामिया, हर्रई और छिंदी की ऊंची पहाडिय़ों पर सिमटा गिद्धों का आवास

Vulture Count In MP
छिंदवाड़ा

कांग्रेस के दिग्गज नेता का निधन, पार्टी में शोक की लहर

chhindwara
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.