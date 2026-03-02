महाराष्ट्र बॉर्डर के समीप सतनूर में सडक़ हादसे में महिला की मौत, पति गंभीर रूप से घायल

छिंदवाड़ा. नेशनल हाईवे 547 पर महाराष्ट्र बॉर्डर से पहले सतनूर चेकपोस्ट के पास रविवार की रात 8.30 बजे ट्रक ने बाइक सवार दंपति को ट्रक् कर मार दी। इस हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। दंपति समीप के गांव कोदाडोंगरी के रहने वाले हैं, ग्रामीणों को हादसे की सूचना लगी तो सभी मुख्य मार्ग पर पहुंच गए और चक्काजाम शुरू कर दिया। तकरीबन 4 घंटे यह चक्काजाम चला। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र बॉर्डर पर सतना चेक पोस्ट के समीप परिवहन विभाग की चेकिंग लगी हुई थी, इसी चेकिंग के दौरान कर्मचारी ट्रक को रोक रहे थे, लेकिन ट्रक चालक ने वाहन की स्पीड तेज कर दी और बाइक सवार दंपति को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर देर रात तक चक्काजाम जारी रखें, जिससे सडक़ के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। मौके पर मौजूद पुलिस बल आक्रोशित भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के देरी से पहुंचने के कारण ग्रामीण में काफी आक्रोश था।