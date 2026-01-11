एमपी में ठंड का दौर जारी, कई जिलों में शीतलहर तो कई में घने कोहरे की चेतावनी

मौसम विभाग ने प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, निवाड़ी, ग्वालियर और भिंड जिलों में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। जबकि शिवपुरी और श्योपुर में मध्यम कोहरा रहने की संभावना है। वहीं, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना और पन्ना जिलों में सिर्फ घना कोहरा छाने की संभावना है।