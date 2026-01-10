10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

सीहोर

न एम्बुलेंस मिली न कोई मदद, बेबस पिता ने नवजात बच्ची को सड़क किनारे ही जलाया

MP News : एक पिता को अपनी लाड़ली का अंतिम संस्कार सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे करना पड़ा, क्योंकि उसे अस्पताल से घर तक शव ले जाने के लिए न सहानुभूति मिली और न ही सहारा।

2 min read
Google source verification

सीहोर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 10, 2026

MP News

बेबस पिता ने नवजात बच्ची को सड़क किनारे किया अंतिम संस्कार (Photo Source- Patrika Input)

MP News : कभी-कभी कानून और आंकड़ों की फाइलों के बीच संवेदनाएं इस कदर दम तोड़ देती हैं कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा से एक ऐसी ही हृदयविदारक घटना सामने आई है, जिसने न केवल एक परिवार की खुशियां छीन लीं, बल्कि सरकारी दावों और स्वास्थ्य सेवाओं की खोखली सच्चाई को भी सरेराह उजागर कर दिया। एक पिता को अपनी लाड़ली का अंतिम संस्कार सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे करना पड़ा, क्योंकि उसे अस्पताल से घर तक शव ले जाने के लिए न सहानुभूति मिली और न ही सहारा।

भैरुंदा निवासी संतोष जाट ने अपनी गर्भवती पत्नी ममता को बड़े अरमानों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया था। 30 दिसंबर को भैरुंदा से रेफर किए जाने के बाद 2 जनवरी को जिला अस्पताल में ममता ने एक नन्ही बेटी को जन्म दिया। घर में किलकारी गूंजी ही थी कि नियति ने क्रूर खेल खेल दिया।

झकझोर देने वाला मंजर

संतोष का आरोप है कि, अस्पताल स्टाफ की घोर लापरवाही और इलाज में ढिलाई के कारण 48 घंटे के भीतर ही उनकी मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया। पीड़ित पिता का कहना है कि, अगर समय पर डॉक्टर और जीवन रक्षक उपकरण मिलते तो आज उनकी गोद सूनी न होती। सिस्टम की संवेदनहीनता का सबसे भयावह चेहरा तब दिखा जब बच्ची की मौत के बाद बेबस पिता को शव ले जाने के लिए उचित साधन तक नहीं मिला। संसाधनों के अभाव और अधिकारियों की बेरुखी से आहत पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े का अंतिम संस्कार भैरुंदा-सीहोर रोड पर इछावर के पास सड़क किनारे ही कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल इस विचलित कर देने वाले वीडियो ने हर किसी की आंखों को नम कर दिया है।

प्रबंधन की सफाई

दूसरी तरफ जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉ. यू.के श्रीवास्तव इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनके अनुसार, शिशु प्री-मैच्योर था और उसका वजन मात्र 900 ग्राम था। डॉक्टरों का तर्क है कि, बच्ची को एसएनसीयू में गहन चिकित्सा दी गई थी, लेकिन उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर थी। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि, उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी, पर परिजन खुद ही चले गए। हालांकि, परिजन के हंगामे और स्टाफ के दुर्व्यवहार की शिकायतों को देखते हुए डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 08:26 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sehore / न एम्बुलेंस मिली न कोई मदद, बेबस पिता ने नवजात बच्ची को सड़क किनारे ही जलाया

बड़ी खबरें

View All

सीहोर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कुबेरेश्वर धाम में शिव महापुराण को लेकर बड़ी अपडेट, बैठक के बाद लिया फैसला

Kubereshwar Dham Shiva Mahapuran no rudraksh distribution sehore mp news
सीहोर

नर्मदा नदी में नहाते समय डूबे दो सगे भाईयों की मौत, पसरा मातम

Sehore News
सीहोर

पद न मिलने से डिप्रेशन में भाजपा नेता, अस्पताल में भर्ती

सीहोर

नए साल में लगेगी सौगातों की झड़ी, मिलेंगे ‘500 करोड़’ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट

development projects worth 500 crore new year 2026 sehore mp news
सीहोर

सड़क पर दौड़ती बाइक में धमाका, भारी मात्रा में विस्फोटक ले जा रहा था शख्स, बाइक के साथ शरीर के उड़े चिथड़े

Sehore News
सीहोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.