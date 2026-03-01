26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीहोर

अस्पताल ले जाने के बहाने अपने साथ ले गया प्रोफेसर, छात्रा ने काटी हाथ की नस

mp news: छात्रा ने हाथ की नस काटकर की आत्महत्या की कोशिश, परिजन वक्त पर अस्पताल लेकर पहुंचे बची जान।

2 min read
Google source verification

सीहोर

image

Shailendra Sharma

Mar 26, 2026

SEHORE

college professor misconduct girl student suicide attempt

mp news: मध्यप्रदेश के सीहोर में गुरु-शिष्य की परंपरा को शर्मिंदा करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कॉलेज का प्रोफेसर छात्रा को बीमार होने पर अस्पताल ले जाने की जगह अपने साथ ले गया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। पीड़ित छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई लेकिन आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने से आहत छात्रा ने अब अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की, गनीमत रही कि परिजन उसे वक्त पर अस्पताल लेकर पहुंच गए और उसकी जान बच गई। आरोप है कि छात्रा की शिकायत और छात्र संगठन NSUI के विरोध प्रदर्शन के बावजूद आरोपी प्रोफेसर पर राजनीतिक दबाव के कारण अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

तबीयत खराब होने पर प्रोफेसर अपने साथ ले गया…

पीड़िता छात्रा ने बताया कि एक दिन उसकी चंद्रशेखर आजाद कॉलेज में तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत खराब होने के बाद कॉलेज के एक प्रोफेसर ने कहा कि चलो तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं, लेकिन अस्पताल ले जाने के बजाए प्रोफेसर उसे अपने साथ ले गया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। पीड़िता के मुताबिक उसने पुलिस में भी प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अब आरोपी प्रोफेसर उसे फोन कर केस वापस लेने का दबाव बना रहा है जिसके कारण वो काफी डरने लगी और मानसिक तनाव हो गया। इसी मानसिक तनाव में उसने अपने हाथ की नस काटकर खुदकुशी करने की कोशिश की।

आरोप- राजनीतिक दबाव के कारण प्रोफेसर पर नहीं हुई कार्रवाई

जिस वक्त पीड़ित छात्रा ने घर में हाथ की नस काटकर खुदकुशी करने की कोशिश की घर पर परिवार के और भी सदस्य मौजूद थे। परिवार के सदस्य तुरंत छात्रा को अस्पताल लेकर पहुंचे और वक्त पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि आरोपी प्रोफेसर उस पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा है। बता दें कि इस मामले में छात्र संगठन NSUI ने भी कोतवाली थाना और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन आरोप है कि राजनीतिक दबाव के कारण अब तक आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

ये भी पढ़ें

एमपी की लेडी कलेक्टर को हाईकोर्ट ने फिर फटकारा, 15 दिन में हलफनामा देने का आदेश
शाजापुर
Riju Bafna IAS

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Mar 2026 07:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sehore / अस्पताल ले जाने के बहाने अपने साथ ले गया प्रोफेसर, छात्रा ने काटी हाथ की नस

बड़ी खबरें

View All

सीहोर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, किसानों की आय बढ़ाने बताया फॉर्मूला

Shivraj singh Chouhan big Announcement
सीहोर

तीन बड़े अफसरों पर भड़कें शिवराज सिंह चौहान तो जवाब देते नहीं बना

Shivraj Singh Chouhan got angry at three senior officers
सीहोर

वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान हनुमान मंदिर परिसर में बना चिकन-मटन, मेकर्स पर भड़के लोग

sehore news
सीहोर

MP में ‘बड़े पापा’ ने भतीजे-भतीजी को मौत के घाट उतारा, इलाके में मची सनसनी

sehore news
सीहोर

एमपी के सेठ ने 109 साल पहले अंग्रेजों को दिया था 35 हजार कर्ज, अब ब्रिटेन से सूद समेत वसूलने की तैयारी

MP News
सीहोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.