अस्पताल ले जाने के बहाने अपने साथ ले गया प्रोफेसर, छात्रा ने काटी हाथ की नस

mp news: मध्यप्रदेश के सीहोर में गुरु-शिष्य की परंपरा को शर्मिंदा करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कॉलेज का प्रोफेसर छात्रा को बीमार होने पर अस्पताल ले जाने की जगह अपने साथ ले गया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। पीड़ित छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई लेकिन आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने से आहत छात्रा ने अब अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की, गनीमत रही कि परिजन उसे वक्त पर अस्पताल लेकर पहुंच गए और उसकी जान बच गई। आरोप है कि छात्रा की शिकायत और छात्र संगठन NSUI के विरोध प्रदर्शन के बावजूद आरोपी प्रोफेसर पर राजनीतिक दबाव के कारण अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।