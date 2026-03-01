Ratlam में इस मुहूर्त में होगा 1251 स्थानों पर होलिका दहन

मेहंदीकुई बालाजी मंदिर पर प्रभु प्रेमी संघ का फागोत्सव

जगन्नाथ चक्का नैन लीलाचल वारे तू न सम्भाले तो हमें कौन सम्भालेें…ये चमक ये दमक सबकुछ सरकार तुम्ही से है…दीनानाथ का बड़ा सहारा है…कितने मिले गरीब कितने अमीर पर आब मिल गए मैं धनवान हो गया हूं…श्याम तेरी शरण पाकर में धन्य हो गया हूं…जैसे भक्तों की फरमाइश पर पं. गोपालकृष्ण शर्मा के गूंजते गीतों पर जमकर फूलों की वर्षा कर प्रमुप्रेमी संघ के साधकों ने फाग उत्सव मनाया। रविवार शाम शहर के मेहंदीकुई बालाजी मंदिर पर फागोत्सव का आयोजन प्रभु प्रेमी संघ की ओर से रखा गया। भजनों की तान पर उड़ते फूलों की पंखुडिय़ा और एक दूसरे को लगाते भक्त गुलाल दृश्य आनंदित कर गया। कालिका माता मंदिर पर भी फागोउत्सव धूमधाम से मनाया। राजपूत धर्मशाला भवन हाथी खाना राजपूत नव युवक मंडल की ओर से 3 मार्च को धुलेंडी पर 9 बजे से समाज की गैर धर्मशाला से निकाली जाएगी। नगर भ्रमण के बाद शाम 6 बजे बजे विसर्जन किया जाएगा।