Ratlam में ‘वंदना’ ने लगाया एचपीवी वैक्सीन का पहला डोज

नौ शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों पर सुबह 11 से शाम 4 बजे तक वैक्सीनेशन

सीएमएचओ डॉ.बेलसरे ने कहा कि जिले के बाल चिकित्सालय सहित नौ शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन सुबह 11 से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। जिला अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रोगी कल्याण समिति सदस्य गोविंद काकानी, हेमंत राहोरी, प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. एपी सिंह, प्रभारी बाल चिकित्सालय एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. आरसी डामोर, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. मनीष सिंह, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. वर्षा कुरील, डीपीएम अर्चना राठौर, एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉ. गौरव बोरीवाल, डीसीएम कमलेश मुवेल आदि मौजूद थे।



धराड़ के भर्ती बच्चे के परिजनों से की चर्चा

कलेक्टर ने बाल चिकित्सालय में वैक्सीनेशन कराने वाली बालिकाओं से चर्चा की। मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई का निरीक्षण के दौरान ग्राम धराड़ के भर्ती बच्चे की कुशलक्षेम पूछते हुए अभिभावकों से चर्चा की। चिकित्सकों ने बताया कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और अभी उसे डिस्चार्ज किया जा रहा है। नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई का निरीक्षण भर्ती बच्चों को मिल रही सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली।