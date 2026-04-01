संजीवनी क्लीनिक सुचारू करें, अस्पताल में पड़ा कबाड़ा हटाए

रतलाम. गुरुवार को जिला अस्पताल के सभाकक्ष में रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर मिशा सिंह ने की। बैठक में सीएमएचओ को संजीवनी क्लीनिक का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, कलेक्टर सिंह ने अस्पताल में पानी और बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने के संबंध में समिति सदस्यों से चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए।



कलेक्टर मिशा सिंह ने एमपीईबी के अधिकारियों को जिला चिकित्सालय का विद्युत ऑडिट कर वर्तमान लोड की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने सिविल सर्जन को लोड के अनुसार विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए यूपीएस/जनरेटर की व्यवस्था करने हेतु समिति के निर्णय अनुसार कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया। जनरेटर के संचालन के लिए डीजल के प्रस्ताव को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।