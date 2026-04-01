रतलाम कलेक्टर का बड़ा निर्णय, किसानों के उड़े होश

रतलाम। जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगा रखा हैं, इसके बावजूद, सेटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक खेत आगजनी की 163 घटनाएं दर्ज हो गई हैं। इस पर कलेक्टर ने बड़ा निर्णय लिया, जिससे किसानों को होंश उड़ गए हैं।



प्रशासन ने नरवाई जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए कुल 25,200 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। शेष प्रकरणों पर भी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निपटने के लिए किसानों द्वारा लगाई जा रही आग को रोकने के लिए जिला प्रशासन, कृषि एवं कृषि अभियांत्रिकी विभाग लगातार प्रयास कर रहा है।