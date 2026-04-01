15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

रतलाम कलेक्टर का बड़ा निर्णय, किसानों के उड़े होश

रतलाम। जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगा रखा हैं, इसके बावजूद, सेटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक खेत आगजनी की 163 घटनाएं दर्ज हो गई हैं। इस पर कलेक्टर ने बड़ा निर्णय लिया, जिससे किसानों को होंश उड़ गए हैं। प्रशासन ने नरवाई जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्ती दिखाते [&hellip;]

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

Apr 15, 2026

agricultural engineering department news

सेटेलाइट से जिले में 163 खेत में आगजनी की घटना की पुष्टि, नरवाई जलाने पर 25200 रुपए का अर्थदंड, कृषि विभाग कर रहा किसानों को जागरूक

रतलाम। जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगा रखा हैं, इसके बावजूद, सेटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक खेत आगजनी की 163 घटनाएं दर्ज हो गई हैं। इस पर कलेक्टर ने बड़ा निर्णय लिया, जिससे किसानों को होंश उड़ गए हैं।

प्रशासन ने नरवाई जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए कुल 25,200 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। शेष प्रकरणों पर भी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निपटने के लिए किसानों द्वारा लगाई जा रही आग को रोकने के लिए जिला प्रशासन, कृषि एवं कृषि अभियांत्रिकी विभाग लगातार प्रयास कर रहा है।

ऐसे करें नवराई प्रबंधन
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास आरके सिंह ने बताया कि किसानों को जागरूक करने और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से जिले में 300 किट बायो डीकंपोजर वितरित किए गए हैं। दूसरी तरफ खेतों में आए दिन आगजनी की घटनाएं घटित हो रही हैं। जिस पर अमला नजर रखे हुए, साथ ही कंट्रोल रूम पर भी शिकायतें मिलने पर घटना का मौका मुआयना किया जा रहा हैं।

इन उपयोगी यंत्रों का प्रदर्शन
नरवाई प्रबंधन में उपयोगी यंत्रों के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे जिले में प्रदर्शन आयोजित किए गए। किसानों के खेतों में पहुंचकर नरवाई प्रबंधन में उपयोगी यंत्रों जैसे मल्चर, देशी पाटा और रिवर्सिबल प्लाऊ के उपयोग हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

किसान ने किया उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत
ग्राम पलसोड़ा के किसान महेंद्रसिंह आंजना ने देशी पाटा का उपयोग कर अपने 30 बीघा खेत में नरवाई का सफल प्रबंधन कर एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रशासन ने किसानों से आग्रह किया है कि वे फसलों के अवशेष को जलाने के बजाय आधुनिक तरीकों से खाद में परिवर्तित कर मृदा की उर्वरकता बढ़ाएं। इससे बहुमूल्य मृदा का क्षरण रुकेगा, मृदा के पोषक तत्व संरक्षित होंगे और उसकी जलधारण क्षमता में वृद्धि होगी। प्रशासन ने जलवायु अनुकूल खेती की ओर एक कदम बढ़ाने का आह्वान किया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Apr 2026 10:41 pm

Published on:

15 Apr 2026 10:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / रतलाम कलेक्टर का बड़ा निर्णय, किसानों के उड़े होश

पत्रिका लाइव अपडेट

MPBSE Result 2026 Live : एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित, फिर बेटियों ने रचा इतिहास

MPBSE Result 2026
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

#Ratlam में कृषि कार्य के बैल चोरी: एसपी कार्यालय पर धरना

Bull Farmer Farming news ratlam
रतलाम

#Ratlam के महाराजा रतनसिंह राठौड़़ ने लड़ा निर्णायक 15 अप्रेल 1658 का युद्ध एक नजर में

History of Ratlam, Maharaja Ratan Singh Martyrdom Day
रतलाम

अमरनाथ यात्रा जा रहे है तो जरुर पढ़े यह खबर, यह तैयारी आएगी काम

Patrika Latest News Baba Amarnath Yatra news
रतलाम

रतलाम पुलिस को मिली बड़ी सफलता

cyber fraud
रतलाम

अमरनाथ यात्री ध्यान दें: रजिस्ट्रेशन से पूर्व यात्रियों की जांच

Baba Amarnath Yatra mews patrika ratlam
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.