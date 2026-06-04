विश्व पर्यावरण दिवस पर रतलाम में महामंडलेश्वर ने वृक्षों का बताया बड़ा महत्व

बच्चों को धर्म से जोडऩे की जिम्मेदारी परिवार

स्वामी ने कहा कि बच्चों को धर्म से जोडऩे की जिम्मेदारी परिवार की है । माता पिता, दादा दादी अकेले मंदिर जाने की अपेक्षा अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाएं। दिनभर की भागमभाग के बीच कम से कम 2 मिनट तो ऐसे निकालने चाहिए कि जो केवल भगवान के लिए ही हो। उस समय आपके और भगवान के बीच कोई नहीं होना चाहिए। भगवान में मन लगाने से संसार के झंझटों से मन ऊपर उठ जाएगा। विश्वास रखिये आपके इतना करने मात्र से धीरे धीरे आचार, विचार और व्यवहार में सुखद परिवर्तन आएगा ।