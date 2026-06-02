रतलाम में महामण्डलेश्वर ने कहा आज बड़ी विडम्बना समाधान को नजरअंदाज करना

रतलाम के आचरण में धर्म समाहित

स्वामी ने कहा कि मंै सम्पूर्ण भारत वर्ष में कथा के लिए भ्रमण करता हूँ, लेकिन रतलाम का धर्म और संतों के प्रति जुडाव अद्भुत है । रतलाम केवल नाम की धर्मस्व नगरी नहीं है बल्कि इसके आचरण में भी धर्म परिलक्षित होता है। यहां आकर बड़ी ही प्रसन्नता होती है रतलाम की केवल नमकीन और जायकेदार भोजन में ही रूचि नहीं बल्कि भक्तिभावना और भजन में भी उतनी ही रूचि है । इस शहर ने धर्म को अपनाया है और यह शास्त्र का वचन है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है ।