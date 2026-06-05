रतलाम बारिश अलर्ट: 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा

रात के तापमान में गिरावट

दिन में मौसम विभाग ने 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट जारी किया हैं। रात के तापमान 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाकर परा 21 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। शुक्रवार अलसुबह हवा बादलों की गरज-चमक के साथ 4 से 8 बजे तक रूक-रूककर तो कभी रिमझिम बारिश होती रही। जिले की सुबह 8.30 बजे तक औसत वर्षा 19.63 मिमी दर्ज की गई। कुल बारिश औसत बारिश आज दिनांक तक 24.13 मिमी वर्षा हो चुकी हैं। जबकि पिछले साल 11.38 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी।