रतलाम के संविदा कर्मियों ने सरकार को भेजे मेल, आज उठाएंगे ये कदम

शनिवार को सुंदरकांड पाठ

आंदोलन के अगले चरण के तहत संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि शनिवार को हड़ताल स्थल पर सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन के माध्यम से वे अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने और अपनी मांगों की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने का निर्णय किया है। संविदा कर्मियों का आरोप है कि सरकार उनकी सेवाओं और योगदान को नजरअंदाज कर रही है, जबकि वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं। उनकी प्रमुख मांगों में वेतन वृद्धि, नियमितीकरण और अन्य सेवा लाभ शामिल हैं।