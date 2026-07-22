जिम्मेदार बेखबर: 80 फीट रोड़ के फुटपाथ बने पार्किंग स्थल, पौधे नष्ट

पौधे संरक्षण का जालियां गायब

शहर के 80 फीट रोड, अलकापुरी से रत्नेश्वर कॉलोनी और हनुमान ताल पहुंच मार्ग सुंदरता और मॉर्निंग वॉक के लिए आने जाने वाले लोगों के लिए बनाए गए फुटपाथों की सुंदरता नष्ट कर दी गई हैं। फुटपाथों पर ब्लॉक के मध्य जनप्रतिनिधियों ने पौधे रोपे थे, लेकिन अब हालात इतने खराब हैं कि अधिकांश पौधों के संरक्षण के लिए लगाई गई जालियां भी अतिक्रमणकारियों और वाहन पार्किंग करने वालों ने सुरक्षित नहीं छोड़ीं। आज पौधों के स्थान पर बरसाती घास उग रही है और केवल निशान शेष रह गए हैं।