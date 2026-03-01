2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

जिस दिन MP का ‘गौरव’ पहुंचा दुबई, उसी दिन शुरू हुई इजराइल-ईरान जंग; परिजन हुए परेशान

MP News: मध्य प्रदेश के रतलाम शहर के रहने वाले गौरव पारिख भी दुबई में फंसे हुए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

रतलाम

image

Himanshu Singh

Mar 02, 2026

MP News: ईरान-इजराइल के बीच लगातार तीसरे दिन भी तनाव बना हुआ है। इसी बीच मध्य प्रदेश के रतलाम शहर के काटजू नगर में रहने वाले गौरव पारिख जिस दिन दुबई में पहुंचे, उसी दिन से युद्ध के हालात बन गए। अब युद्ध वाले दिन से वे होटल में है व हर एक घंटे में परिवार को अपनी कुशल होने की सूचना दे रहे है। शहर में रहने वाले पिता सुनील व माता संगीता भी परेशान है। वे स्वयं हर थोड़ी देर में बेटे की जानकारी ले रहे है। गौरव ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म बनाने के अलावा इंटरटेनमेंट कंपनी से जुडे़ हुए हैं। वह दुबई 23 फरवरी को गए थे। गौरव के अनुसार सभी भारतीय सुरक्षित है।

पिता सुनील के अनुसार, बेटा सेलिब्रेटी मैनेजमेंट का कामकाज करता है। अप्रैल माह में बुबई में एक इवेंट की तैयारी के सिलसिले में गया था। दुबई के प्रसिद्ध बुर्ज खलीफा से 3 किमी दूर डाउन टाउन में गौरव फिलहाल रुका हुआ है। पिता के अनुसार बेटा जिस दिन दुबई पहुंचा, उसी दिन युद्ध शुरू हो गया, ऐसे में तब से तनाव में है। बेटे की चिंता सता रही है। हर आधे से एक घंटे में बेटे से बातचीत कर रहे है। जिस जगह वह है सुरक्षित है।

रिश्तेदार भी दुबई में फंसे

सुनील पारीख ने बताया कि उनके रिश्तेदार चित्रका पतीरा भी अबू धाबी में फंसे हुए हैं। वह राजस्थान के रहने वाले हैं। इधर, मां संगीता ने बताया कि हम लोग थोड़ी-थोड़ी देर में बेटे से बात कर रहे हैं। हमारे रिश्तेदार और बेटा एक जगह आकर रहने की कोशिश में जुटे हैं। हमारा बेटा अभी सुरक्षित है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 08:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / जिस दिन MP का ‘गौरव’ पहुंचा दुबई, उसी दिन शुरू हुई इजराइल-ईरान जंग; परिजन हुए परेशान

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

#Ratlam में इस मुहूर्त में होगा 1251 स्थानों पर होलिका दहन

Holika Dahan Muhurat news
रतलाम

#Ratlam में ‘वंदना’ ने लगाया एचपीवी वैक्सीन का पहला डोज

HPV Vaccine News ratlam
रतलाम

रतलाम रेल मंडल में ब्लॉक के कारण 12 ट्रेनें प्रभावित, यहां देखें सूची

RATLAM
रतलाम

फिर धरी रह गई निगम की तैयारियां

ratlam nagar nigam news
रतलाम

जब्त घी उत्तरप्रदेश के मुजफ्फपुर जिले के बुधाना की कंपनी का पाया गया

ratlam news
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.