जिस दिन MP का ‘गौरव’ पहुंचा दुबई, उसी दिन शुरू हुई इजराइल-ईरान जंग; परिजन हुए परेशान

MP News: ईरान-इजराइल के बीच लगातार तीसरे दिन भी तनाव बना हुआ है। इसी बीच मध्य प्रदेश के रतलाम शहर के काटजू नगर में रहने वाले गौरव पारिख जिस दिन दुबई में पहुंचे, उसी दिन से युद्ध के हालात बन गए। अब युद्ध वाले दिन से वे होटल में है व हर एक घंटे में परिवार को अपनी कुशल होने की सूचना दे रहे है। शहर में रहने वाले पिता सुनील व माता संगीता भी परेशान है। वे स्वयं हर थोड़ी देर में बेटे की जानकारी ले रहे है। गौरव ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म बनाने के अलावा इंटरटेनमेंट कंपनी से जुडे़ हुए हैं। वह दुबई 23 फरवरी को गए थे। गौरव के अनुसार सभी भारतीय सुरक्षित है।