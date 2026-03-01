घर में अकेली पाकर भाई के दोस्त ने नाबालिग की लूटी आबरू

जुन्नारदेव थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग ने पिता के साथ पुलिस थाने आकर शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वो 9 मार्च को घर पर अकेली थी। माता-पिता एक शादी में गए हुए थे और भाई भी घर पर नहीं था। इसी दौरान भाई का दोस्त घर पर आया और उसे जबरदस्ती पकड़कर घर के पीछे लगे पेड़ के पास ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने विरोध किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। जब माता-पिता घर लौटे तो उसने उन्हें पूरी घटना बताई और पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने आई।