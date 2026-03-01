12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

घर में अकेली पाकर भाई के दोस्त ने नाबालिग की लूटी आबरू

mp news: माता-पिता शादी में गए थे, नाबालिग घर पर अकेली थी तभी घर में घुसा आरोपी और बनाया हवस का शिकार।

less than 1 minute read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Shailendra Sharma

Mar 12, 2026

chhindwara

minor girl assaulted by brothers friend (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी नाबालिग पीड़िता के भाई का दोस्त है। आरोपी ने नाबालिग के घर में अकेली होने का फायदा उठाया और घर में घुसकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। माता-पिता के घर लौटने पर पीड़िता ने पूरी घटना बताई जिसके बाद पिता उसे थाने लेकर पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

घर में अकेला पाकर भाई का दोस्त बना हैवान

जुन्नारदेव थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग ने पिता के साथ पुलिस थाने आकर शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वो 9 मार्च को घर पर अकेली थी। माता-पिता एक शादी में गए हुए थे और भाई भी घर पर नहीं था। इसी दौरान भाई का दोस्त घर पर आया और उसे जबरदस्ती पकड़कर घर के पीछे लगे पेड़ के पास ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने विरोध किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। जब माता-पिता घर लौटे तो उसने उन्हें पूरी घटना बताई और पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने आई।

आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने नाबालिग पीड़िता की शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जुन्नारदेव थाने में पदस्थ उप निरीक्षक अंजना मरावी ने बताया कि यह घटना 9 मार्च की है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने गुरुवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

ससुर ने बहू से की जबरदस्ती, पति बोला- चुप रहो, तुम्हे विदेश ले चलूंगा…
ग्वालियर
gwalior

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Mar 2026 09:50 pm

Published on:

12 Mar 2026 09:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / घर में अकेली पाकर भाई के दोस्त ने नाबालिग की लूटी आबरू

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

डॉ सोनी की गिरफ्तारी के बाद से गायब थे डॉ ठाकुर और डॉ सिद्दीकी

coldrif
छिंदवाड़ा

एमपी में भाजपा नेता की सड़क हादसे में मौत, शोक की लहर

chhindwara news
छिंदवाड़ा

22 बच्चों की मौत का मामला : परासिया के दो डॉक्टरों को भी एसआईटी ने बनाया आरोपी, लिखा था बच्चों को जहरीला कोल्ड्रिफ कफ सिरप

coldrif
छिंदवाड़ा

शहर के तीनों थानों में बल की कमी, बढ़ता अपराध बन रहा चिंता का कारण

chhindwara police
छिंदवाड़ा

जन सूचना केन्द्र, वाचनालय और नर्सरी से ग्रामवासियों को मिलेगी जानकारी

छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.