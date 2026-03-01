जन सूचना केन्द्र, वाचनालय और नर्सरी से ग्रामवासियों को मिलेगी जानकारी



सुगम मानस मंडल की ओर से प्रभु श्रीराम के दर्शन करने तीन दिवसीय अयोध्या की यात्रा होगी। 11 मार्च की सुबह वापसी होगी।

सुगम मानस मंडल के संयोजक रमेश पोफली (अधिवक्ता) ने बताया कि छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा जिले की सुख-समृद्धि के लिए प्रभु के श्री चरणों में आराधना करेंगे । इस यात्रा में मंडल के सभी सक्रिय सदस्य भाग लेंगे । यह यात्रा शनिवार सायं 6 बजे स्थानीय गणेश चौक स्थित श्री राम मंदिर पोफली बाड़ा से बस के साथ रवाना होगी । इस यात्रा में सर्वप्रथम प्रयागराज, काशी विश्वनाथ और अयोध्या में स्थित प्रभु श्री रामचंद्र जी का दिव्य दर्शन करेंगे। वापसी में चित्रकूट के देव स्थानों का दर्शन, मां मंदाकनी नदी के दर्शन का पुण्य लाभ एवं कामदगिरी पर्वत के दर्शन कर और छिंदवाड़ा वापसी का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है । यह कार्यक्रम 7 मार्च को प्रारंभ होकर 11 मार्च को छिंदवाड़ा में संपन्न होगा ।

