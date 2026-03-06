ट्रेनों में बैग की चेन खोलकर चोरी करने वाले अंतर राज्यीय गैंग का सरगना धराया, रेलवे पुलिस यूपी से पकडकऱ लाई

छिंदवाड़ा. चलित ट्रेनों में ट्राली बैग व अन्य बैगों की चेन खोलकर चोरी करने वाला अंतर राज्यीय संगठित गिरोह के पांच आरोपियों के पकडऩे के बाद अब मुख्य सरगना आरपीएफ तथा जीआरपी पुलिस की गिरफ्त में आया है। लगातार ट्रेनों में चोरी की घटनाओं के बाद रेलवे पुलिस सक्रिय थी तथा लगातार नजर रख रही थी पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले को पांच संदिग्ध आरोपी छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर पकड़ा था। जिनसे पूछताछ की गई तो उन्होंंने चोरी की वारदात करना कबूला था। 24 फरवरी 2026 को पांच आरोपियों भूरे खान निवासी अलीगढ़, उप्र, देवेन्द्र कुमार निवासी फिरोजाबाद उप्र, प्रेमदास जाटव निवासी हाथरस उप्र, संत सिंह जाटव निवासी आगरा उप्र एवं हुदेश कुमार निवासी एटा उप्र को पकड़ा गया था, लेकिन मुख्य सरगना जुगेंद्र जाटव तथा अन्य की तलाश की जा रही थी जो कि चोरी के जेवरात लेकर उत्तरप्रदेश भाग गए थे।