वीरता पदक प्राप्त आशुतोष वरदेय का कांग्रेस ने किया सम्मान

छिंदवाड़ा. शासकीय महाविद्यालय चांद में अंग्रेजी विभाग द्वारा आयोजित भारतीय शास्त्र परंपरा और शिक्षा के आधुनिक संदर्भ विषय पर 13 व 14 मार्च 2026 को बहुविषयक अंतर राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों विधि से किया जाएगा। सेमीनार में भारतीय शास्त्रों में संचित ज्ञान निधि से आधुनिक शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्ट परिणाम हासिल करने लिए मार्गदर्शन लेना चिंतन का केंद्र बिंदु रहेगा। सेमीनार के संयोजक व प्राचार्य प्रो अमर सिंह के अनुसार इस सेमीनार में कनाडा से प्रो वायएल टेखरे, मलेशिया से प्रो ज्ञानसेलम, फिलिपींस से डॉ जेसी लेन एस्टेरा, बांग्लादेश से प्रो एलहाम हुसैन एवं नेपाल से प्रो गुलजार राउत विदेशी विषय विशेषज्ञों के साथ भारत के नामचीन विश्वविद्यालयों के भारतीय शास्त्र परंपरा में पारंगत विलक्षण विद्वान विभिन्न उप विषयों पर अपने व्याख्यान देंगे। इस सेमीनार में भारत के विभिन्न प्रांतों के शोधार्थी दिए गए उप विषयों पर अपने शोधपत्र व पोस्टर हिंदी या अंग्रेजी भाषा प्रस्तुत करेंगे।