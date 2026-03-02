कृषि कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले, सीएम ने एमपी के किसानों को दी 27, 746 करोड़ की बड़ी सौगात

सीएम मोहन यादव ने कहा, कि किसानों के कल्याण के लिए 6 विभागों की 16 योजनाओं के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। इन योजनाओं पर सरकार पर 27 हजार 746 करोड़ का भार आएगा। ये राशि किसान कल्याण पर खर्च की जाएगी। सीएम ने कहा कि पिछली बार भगोरिया उत्सव में की गई घोषणा पानसेमल और वारणा को आज हमने कृषि कैबिनेट में पूरा किया है। सच्चा वादा पक्का काम, यह हमारी सरकार की पहचान इस संकल्प की पूर्ति की है। बता दें कि कृषि कैबिनेट के बाद सीएम मोहन यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही कैबिनेट के बड़े फैसले सुनाए हैं।