31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बड़वानी

एमपी में ‘SDM’ को 10 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

MP News: बड़वानी की तृतीय जिला एवं सत्र न्यायालय ने महिला से लैंगिक अपराध और मारपीट के मामले में तत्कालीन एसडीएम सेंधवा अभय सिंह खराड़ी को दोषी ठहराया है।

2 min read
Google source verification

बड़वानी

image

Himanshu Singh

Jan 31, 2026

mp news

MP News: मध्यप्रदेश के बड़वानी से बड़ी खबर सामने आई है। जहां अधीनस्थ कर्मचारी से लैंगिक अपराध और मारपीट के मामले में तत्कालीन एसडीएम सेंधवा अभय सिंह खराड़ी को तृतीय जिला एवं सत्र न्यायालय बड़वानी ने दोषी ठहराया है। कोर्ट ने खराड़ी को 10 साल की सजा और 1 लाख 1 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।

साल 2024 में हुई थी शिकायत

अभियोक्त्री, जो पटवारी के पद पर पदस्थ थी, ने वर्ष 2024 में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, अभियुक्त ने वर्ष 2016 से 2024 तक अपने बंगले पर और बाद में 22 दिसंबर 2023 को रात करीब 10 बजे गायत्री कॉलोनी जुलवानिया स्थित उसके घर पर कई बार दबाव बनाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान 4-5 बार बलात्कार किया गया।

अभियुक्त ने एसडीएम के पद पर रहते हुए अपने प्राधिकारी का दुरुपयोग किया। 22 दिसंबर 2023 की रात को अभियोक्त्री के घर पर उसके साथ मारपीट की, साधारण चोटें पहुंचाईं, अश्लील गालियां दीं और जान से मारने की धमकी भी दी थी। न्यायालय ने इन सभी आरोपों में खराड़ी को दोषी पाया।

अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि महिला कर्मचारी ने 29 अप्रैल को शिकायत की थी। इसमें यह भी बताया गया कि अभियुक्त उसे ब्लैकमेल कर उसका कई बार यौन शोषण करता था। वह उसका रिश्ता तुड़वा देता था और तेजाब डालने की धमकी भी देता था।

शिकायत में यह भी उल्लेख था कि जब डॉ. अभय सिंह खराड़ी 2016 में बड़वानी के एसडीएम थे, तब उनकी पत्नी को अभियोक्त्री और उनके संबंधों पर शक था। इस कारण उनकी पत्नी ने शासकीय कर्मचारी के परिवार से विवाद भी किया था।

डॉ. खराड़ी के अपनी पत्नी से भी संबंध ठीक नहीं थे और अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर उनके बीच विवाद होते रहते थे। उनकी पत्नी ने भी कई बार प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए डॉ. खराड़ी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 08:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Barwani / एमपी में ‘SDM’ को 10 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बड़वानी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में सात साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद नहर में फेंककर हत्या

barwani
बड़वानी

एमपी को गुजरात से जोड़ने वाला हाईवे धंसा, रोड पर हुआ करीब 6 फीट का गड्ढा

barwani
बड़वानी

Big News: MP बोर्ड परीक्षा होगी आसान! नया पैटर्न हुआ लागू, सुधरेगा रिजल्ट

mp boards 2026 10th-12th exam pattern change objective questions increased result
बड़वानी

‘इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग फर्जी’, कांग्रेस का आरोप- ‘नकली दस्तावेजों पर हासिल किया अवॉर्ड’

Umang Singhar Big Blame
बड़वानी

एमपी में विधायक पिता ने नम आंखों से बेटी को दी मुखाग्नि, बिलखते भाई ने बदहवास मां को संभाला

Former Home Minister Bala Bachchan cremated his daughter Prerna
बड़वानी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.