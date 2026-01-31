एमपी में ‘SDM’ को 10 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

अभियोक्त्री, जो पटवारी के पद पर पदस्थ थी, ने वर्ष 2024 में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, अभियुक्त ने वर्ष 2016 से 2024 तक अपने बंगले पर और बाद में 22 दिसंबर 2023 को रात करीब 10 बजे गायत्री कॉलोनी जुलवानिया स्थित उसके घर पर कई बार दबाव बनाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान 4-5 बार बलात्कार किया गया।