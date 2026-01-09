एमपी में विधायक पिता ने नम आंखों से बेटी को दी मुखाग्नि, बिलखते भाई ने बदहवास मां को संभाला

बेटी प्रेरणा को पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने दी मुखाग्नि
Prerna Bachchan - बड़वानी के पास के गांव कासेल में शुक्रवार को ह्रदय विदारक नजारा था। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री व राजपुर विधायक बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा बच्चन की हादसे में मौत से परिजन शोकग्रस्त थे। सुबह से ही मां की आंखें अपनी प्यारी बेटी को अंतिम बार देखने के लिए तरस रहीं थीं। जैसे ही बाला बच्चन, प्रेरणा का शव लेकर गृह ग्राम पहुंचे, वहां कोहराम मच गया। बेटी को इस हाल में देख मां बदहवास हो गई, बहन का शव देख भाई विश्वराज भी बिलख उठा। कुछ ही देर में घर से अंतिम यात्रा निकली, बाला बच्चन ने खुद अपनी बेटी की अर्थी को कांधा दिया। उन्होंने ही मुखाग्नि भी दी। प्रेरणा बच्चन को श्रद्धांजलि देने अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए।
अंतिम यात्रा में विधायक राजन मंडलोई, मोंटू सोलंकी, झूमा सोलंकी पूर्व विधायक रवि जोशी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इससे पूर्व घर में विधायक बाला बच्चन, बेटी की मौत से सदमे में आई अपनी पत्नी को संभालते रहे। उनका बेटी विश्वराज भी मां को सहारा देता रहा।
पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा बच्चन की इंदौर में कार हादसे में मौत हो गई थी। तेजाजी नगर में हुए भीषण कार हादसे में प्रेरणा बच्चन सहित 3 युवाओं की दर्दनाक मौत हुई। एक अन्य युवती की हालत भी गंभीर है। प्रखर कासलीवाल, मनु संधू, प्रेरणा बच्चन और अनुष्का राठी की तेज रफ्तार टाटा नेक्सन कार आगे के एक ट्रक में जा घुसी थी। हादसे में प्रखर, मनु और प्रेरणा बच्चन की मौके पर ही मौत हो गई।
बेटी के साथ हुए हादसे की सूचना पाकर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन सुबह ही इंदौर के लिए रवाना हो गए थे। पोस्टमार्टम के बाद वे बेटी का शव लेकर गृह गांव कासेल पहुंचे। यहां बड़ी संख्या में रिश्तेदार, परिचितों, समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में प्रेरणा का अंतिम संस्कार किया गया। इंदौर में रह रही प्रेरणा बच्चन अफसर बनना चाहती थी पर हादसे के कारण सपना अधूरा रह गया। अंतिम संस्कार के दौरान भावुक करने वाले पल नजर आए।
