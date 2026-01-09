एमपी में विधायक पिता ने नम आंखों से बेटी को दी मुखाग्नि, बिलखते भाई ने बदहवास मां को संभाला

Prerna Bachchan - बड़वानी के पास के गांव कासेल में शुक्रवार को ह्रदय विदारक नजारा था। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री व राजपुर विधायक बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा बच्चन की हादसे में मौत से परिजन शोकग्रस्त थे। सुबह से ही मां की आंखें अपनी प्यारी बेटी को अंतिम बार देखने के लिए तरस रहीं थीं। जैसे ही बाला बच्चन, प्रेरणा का शव लेकर गृह ग्राम पहुंचे, वहां कोहराम मच गया। बेटी को इस हाल में देख मां बदहवास हो गई, बहन का शव देख भाई विश्वराज भी बिलख उठा। कुछ ही देर में घर से अंतिम यात्रा निकली, बाला बच्चन ने खुद अपनी बेटी की अर्थी को कांधा दिया। उन्होंने ही मुखाग्नि भी दी। प्रेरणा बच्चन को श्रद्धांजलि देने अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए।