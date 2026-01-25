25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बड़वानी

एमपी को गुजरात से जोड़ने वाला हाईवे धंसा, रोड पर हुआ करीब 6 फीट का गड्ढा

mp news: नर्मदा नदी पर बने पुल से पहले एमपी को गुजरात से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे-347B की रोड का हिस्सा धंसा।

2 min read
Google source verification

बड़वानी

image

Shailendra Sharma

Jan 25, 2026

barwani

mp gujarat highway collapses near narmada bridge barwani

mp news: मध्यप्रदेश से गुजरात को जोड़ने वाले खंडवा-वड़ोदरा नेशनल हाईवे पर सड़क अचानक धंस गई। घटना बड़वानी जिले की है जहां रविवार की सुबह बड़वानी से करीब 5 किलोमीटर दूर कसरावद गांव में नर्मदा नदी पर बने बड़े पुल से पहले की सड़क अचानक धंस गई। सड़क पर करीब 6 फीट का गड्ढा हो गया जिसके कारण ट्रैफिक रुक गया। गनीमत रही कि जिस वक्त रोड धंसी उस वक्त कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद रोड को ठीक कर उस पर से ट्रैफिक शुरू करा दिया गया है।

एक घंटे तक रुका रहा ट्रैफिक

रोड धंसने और करीब 6 फीट का गड्ढा सड़क पर होने से यातायात प्रभावित हुआ और करीब एक घंटे तक ट्रैफिक रुका रहा। रोड पर गड्ढा होने की खबर लगते ही बड़वानी नगर निगम व पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा। पुलिस ने वाहनों को पुल के अप्रोच रोड पर आधे हिस्से से वाहनों को एक-एक कर निकालकर ट्रैफिक शुरू कराया तो वहीं नगर निगम के अमले ने गड्ढे को मुरम डालकर भरा। जिस सड़क पर गड्ढा हुआ वो खंडवा-वडोदरा नेशनल हाईवे 347 बी का हिस्सा है, जो कि मध्य प्रदेश को गुजरात से जोड़ता है। इससे दिनभर में करीब 10 हजार गाड़ियां गुजरती हैं।

रात में धंसती सड़क तो हो सकता था हादसा

राहत की बात ये है कि सड़क दिन में धंसी अगर रात के वक्त रोड धंसती तो बड़ा हादसा हो सकता था। रोड धंसने के बाद राहगीरों ने जागरूकता दिखाई और गड्ढे के आसपास पत्थर और बैरिकेट्स रख दिए थे जिससे किसी गाड़ी व चालक को नुकसान नहीं हुआ। अधिकारियों के मुताबिक सड़क के नीचे से नर्मदा की पाइपलाइन गुजरी है। पाइपलाइन ज्यादा प्रेशर से फूट गई थी जिसके कारण रोड की मिट्टी बैठ गई और सड़क धंस गई। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद सड़क को ठीक कर उस पर से ट्रैफिक शुरू करा दिया गया है।

ये भी पढ़ें

एकांत में क्वालिटी टाइम बिताना कपल को पड़ा भारी, युवकों की बिगड़ी नीयत और फिर…
सागर
sagar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Jan 2026 05:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Barwani / एमपी को गुजरात से जोड़ने वाला हाईवे धंसा, रोड पर हुआ करीब 6 फीट का गड्ढा

बड़ी खबरें

View All

बड़वानी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Big News: MP बोर्ड परीक्षा होगी आसान! नया पैटर्न हुआ लागू, सुधरेगा रिजल्ट

mp boards 2026 10th-12th exam pattern change objective questions increased result
बड़वानी

‘इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग फर्जी’, कांग्रेस का आरोप- ‘नकली दस्तावेजों पर हासिल किया अवॉर्ड’

Umang Singhar Big Blame
बड़वानी

एमपी में विधायक पिता ने नम आंखों से बेटी को दी मुखाग्नि, बिलखते भाई ने बदहवास मां को संभाला

Former Home Minister Bala Bachchan cremated his daughter Prerna
बड़वानी

ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले IAS संतोष वर्मा पर हुई कार्रवाई वापस लेने की उठी मांग, सड़क पर आए कई संगठन

IAS Santosh Verma
बड़वानी

दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा MP का मासूम, अमेरिका से मंगवाना होता है इंजेक्शन, सरकार से मदद की आस

mohammad bilal gaucher disease injection price barwani mp news
बड़वानी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.