एमपी को गुजरात से जोड़ने वाला हाईवे धंसा, रोड पर हुआ करीब 6 फीट का गड्ढा

mp gujarat highway collapses near narmada bridge barwani
mp news: मध्यप्रदेश से गुजरात को जोड़ने वाले खंडवा-वड़ोदरा नेशनल हाईवे पर सड़क अचानक धंस गई। घटना बड़वानी जिले की है जहां रविवार की सुबह बड़वानी से करीब 5 किलोमीटर दूर कसरावद गांव में नर्मदा नदी पर बने बड़े पुल से पहले की सड़क अचानक धंस गई। सड़क पर करीब 6 फीट का गड्ढा हो गया जिसके कारण ट्रैफिक रुक गया। गनीमत रही कि जिस वक्त रोड धंसी उस वक्त कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद रोड को ठीक कर उस पर से ट्रैफिक शुरू करा दिया गया है।
रोड धंसने और करीब 6 फीट का गड्ढा सड़क पर होने से यातायात प्रभावित हुआ और करीब एक घंटे तक ट्रैफिक रुका रहा। रोड पर गड्ढा होने की खबर लगते ही बड़वानी नगर निगम व पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा। पुलिस ने वाहनों को पुल के अप्रोच रोड पर आधे हिस्से से वाहनों को एक-एक कर निकालकर ट्रैफिक शुरू कराया तो वहीं नगर निगम के अमले ने गड्ढे को मुरम डालकर भरा। जिस सड़क पर गड्ढा हुआ वो खंडवा-वडोदरा नेशनल हाईवे 347 बी का हिस्सा है, जो कि मध्य प्रदेश को गुजरात से जोड़ता है। इससे दिनभर में करीब 10 हजार गाड़ियां गुजरती हैं।
राहत की बात ये है कि सड़क दिन में धंसी अगर रात के वक्त रोड धंसती तो बड़ा हादसा हो सकता था। रोड धंसने के बाद राहगीरों ने जागरूकता दिखाई और गड्ढे के आसपास पत्थर और बैरिकेट्स रख दिए थे जिससे किसी गाड़ी व चालक को नुकसान नहीं हुआ। अधिकारियों के मुताबिक सड़क के नीचे से नर्मदा की पाइपलाइन गुजरी है। पाइपलाइन ज्यादा प्रेशर से फूट गई थी जिसके कारण रोड की मिट्टी बैठ गई और सड़क धंस गई। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद सड़क को ठीक कर उस पर से ट्रैफिक शुरू करा दिया गया है।
