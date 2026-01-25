एमपी को गुजरात से जोड़ने वाला हाईवे धंसा, रोड पर हुआ करीब 6 फीट का गड्ढा

रोड धंसने और करीब 6 फीट का गड्ढा सड़क पर होने से यातायात प्रभावित हुआ और करीब एक घंटे तक ट्रैफिक रुका रहा। रोड पर गड्ढा होने की खबर लगते ही बड़वानी नगर निगम व पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा। पुलिस ने वाहनों को पुल के अप्रोच रोड पर आधे हिस्से से वाहनों को एक-एक कर निकालकर ट्रैफिक शुरू कराया तो वहीं नगर निगम के अमले ने गड्ढे को मुरम डालकर भरा। जिस सड़क पर गड्ढा हुआ वो खंडवा-वडोदरा नेशनल हाईवे 347 बी का हिस्सा है, जो कि मध्य प्रदेश को गुजरात से जोड़ता है। इससे दिनभर में करीब 10 हजार गाड़ियां गुजरती हैं।