कैंसर नहीं… कैंसर का डर जानलेवा! एमपी में बढ़े ‘हाइपोकॉन्ड्रिय’ के मामले, जानें लक्षण

Health Alert: कैंसर नाम सुनते ही अच्छे- अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। इस बीमारी से पीडि़तों की संख्या के मुकाबले इससे डरने वालों की संख्या काफी अधिक है। खासकर राजधानी में अब यह डर एक गंभीर मानसिक समस्या के रूप में सामने आ रहा है। हाल ही में एम्स भोपाल, जयप्रकाश जिला अस्पताल और हमीदिया अस्पताल में ऐसे कई मरीज सामने आए हैं, जिन्होंने कैंसर का शिकार होने के भ्रम में दर्जनों महंगी जांचें करवा लीं। बाद में पता चला कि यह उनका भ्रम था।