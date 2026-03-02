2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

फ्री में लगना था स्मार्ट मीटर, अब देगा तगड़ा झटका, महंगा पड़ेगा बिजली बिल

Electricity Bill: बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को देने जा रही तगड़ा झटका, ऊर्जा मंत्री का दावा फेल, स्मार्ट मीटर फ्री में नहीं लगेगा, बिजली बिल में जुड़कर आएगा रेंट...

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Mar 02, 2026

electricity bill

स्मार्ट मीटर देगा तगड़ा झटका, उपभोक्ताओं को महंगी पड़ेगी बिजली। (photo:patrika)

Electricity Bill: बिजली कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं की जेब पर और बोझ बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। अब कंपनियां स्मार्ट मीटर लगाने का खर्च भी उपभोक्ताओं से वसूलेगी और वह भी बिजली टैरिफ के साथ। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग को दिए प्रस्ताव में कंपनियों ने स्मार्ट मीटर के नाम पर 500 करोड़ रुपए की बड़ी राशि दर्ज की है।

यह राशि स्मार्ट मीटर से जुड़े खर्च, मेंटेनेंस व अन्य नाम से जोड़ी गई है। दर वृद्धि में इसका भाग शामिल होने पर ये प्रति यूनिट खर्च पर वसूली जाएगी। गौरतलब है कि भोपालमें तीन लाख समार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और इतने ही लगाने अभी बाकी हैं।

ऊर्जा मंत्री ने कहा था फ्री में लगेगा स्मार्ट

मीटर ऊर्जा मंत्री प्रद्यु्न सिंह तोमर ने स्पष्ट कहा था कि स्मार्ट मीटर का कोई चार्ज नहीं होगा। हालांकि टैरिफ प्रस्ताव में स्मार्ट मीटर से जुड़े खर्च कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं।

देशभर के बिजली मीटर को स्मार्ट मीटर में बदल रहा है केंद्र आइपीडीएस

गौरतलब है कि बिजली कंपनियों ने नियामक आयोग को 10.19 फीसदी दरवृद्धि का प्रस्ताव दिया है। इस पर 24 से 26 फरवरी तक सुनवाई का सिलसिला हुआ था। 26 फरवरी को भोपाल में नियामक आयोग के कार्यालय में सुनवाई समाप्त हुई थी। स्मार्ट मीटर उपभोक्ता के बिजली खर्च की रियल टाइम स्थिति बताता है। उपभोक्ता के बिजली खर्च पर निगरानी करते हुए उसका प्रबंधन भी करता है। केंद्र आइपीडीएस के तहत देशभर के बिजली मीटर्स को स्मार्ट में बदल रहा है।

ये भी पढ़ें

भिलटदेव के आंगन में होगी MP की पहली कृषि कैबिनेट बैठक, होली से पहले मिल सकती है बड़ी सौगातें
बड़वानी
MP Cabinet Meeting in Bhilatdev temple complex Barwani tribal districts may receive major gifts

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

02 Mar 2026 09:55 am

Published on:

02 Mar 2026 09:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / फ्री में लगना था स्मार्ट मीटर, अब देगा तगड़ा झटका, महंगा पड़ेगा बिजली बिल

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ऑटो सिग्नल सिस्टम ‘डायरेक्ट ड्राइव’ पर दौड़ेंगी ट्रेनें, 33.86 किमी. पर बढ़ेगी रफ्तार

auto signal system
भोपाल

होली से पहले ’36 लाख’ मजदूरों की जेब खाली… कब मिलेगी मजदूरी !

MNREGA workers
भोपाल

कैंसर नहीं… कैंसर का डर जानलेवा! एमपी में बढ़े ‘हाइपोकॉन्ड्रिय’ के मामले, जानें लक्षण

Cases of hypochondria rise
भोपाल

पलायन करने वाले मजदूरों के लिए MP सरकार का बड़ा ऐलान! झुग्गियों में नहीं काटनी पड़ेगी रात

mohan government announced rain baseras in every village city for migrant laborers MP News
भोपाल

बीजेपी जिला कार्यकारिणी में बड़ा फेरबदल, 3 महामंत्री हटे, नए चेहरे शामिल

BJP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.