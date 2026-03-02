फ्री में लगना था स्मार्ट मीटर, अब देगा तगड़ा झटका, महंगा पड़ेगा बिजली बिल

गौरतलब है कि बिजली कंपनियों ने नियामक आयोग को 10.19 फीसदी दरवृद्धि का प्रस्ताव दिया है। इस पर 24 से 26 फरवरी तक सुनवाई का सिलसिला हुआ था। 26 फरवरी को भोपाल में नियामक आयोग के कार्यालय में सुनवाई समाप्त हुई थी। स्मार्ट मीटर उपभोक्ता के बिजली खर्च की रियल टाइम स्थिति बताता है। उपभोक्ता के बिजली खर्च पर निगरानी करते हुए उसका प्रबंधन भी करता है। केंद्र आइपीडीएस के तहत देशभर के बिजली मीटर्स को स्मार्ट में बदल रहा है।