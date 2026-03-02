2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

बीजेपी जिला कार्यकारिणी में बड़ा फेरबदल, 3 महामंत्री हटे, नए चेहरे शामिल

BJP District Executive Declared after major shuffle: भाजपा जिला कार्यकारिणी फिर घोषित, तीन सप्ताह पहले घोषित कार्यकारिणी में बड़ा बदलाव...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Mar 02, 2026

BJP

BJP फाइल फोटो पत्रिका

bjp district executive declared: भोपाल भाजपा शहर जिला कार्यकारिणी की सूची तीन सप्ताह बाद फिर जारी की गई है। इसमें कई विवादित नाम आने के कारण इसे 10 फरवरी को जारी करने के एक घंटे बाद होल्ड कर दिया गया था। तीन सप्ताह बाद इसमें कई नए नाम को जोडऩे और पुराने नाम को हटाने के बाद इसे जारी किया गया।

इस कार्यकारिणी सूची में पहले तीन महामंत्री के पद बनाए गए थे, जिन्हें कम करके अब दो महामंत्री बनाए गए हैं और तीनों महामंत्री के नाम बदले गए हैं। साथ ही, नगर निगम भोपाल एमआईसी सदस्य और भाजपा पार्षदों को जिला कार्यकारिणी से बाहर किया गया है। इन नाम पर लगातार विवाद सामने आ रहे थे। नई कार्यकारिणी में भाजपा विधायकों और मंत्रियों के समर्थकों को पर्याप्त जगह दी गई है।

अब यह कार्यकारिणी

भोपाल शहर बीजेपी की जिला अध्यक्ष रवींद्र यति ने जिला कार्यकारिणी की सूची जारी की है। इसमें आठ उपाध्यक्ष बनाए हैं। जिनमें राम बंसल, भाषित दीक्षित, राजकुमार विश्वकर्मा, भीकम सिंह बघेल, अमन यादव, अभय पंडित, विनय ददनानी, गुंजन चौकसे का नाम शामिल है। वहीं प्रदीप शेखावत और मुकेश राय को महामंत्री बयाया है। राकेश कुकरेजा, जितेंद्र अहिरवार, सरिता पिपलोदे, उत्कर्ष नायक, योगेश वासवानी, धर्मेन्द्र परिहार और संतोष हिरवे को जिला मंत्री बनाया है।

ये भी जानें

कोषाध्यक्ष: राघवेन्द्र द्विवेदी

सह कोषाध्यक्ष: आशा पारोचे

कार्यालय मंत्री: डॉ. योगेन्द्र मुखरैया

सह कार्यालय मंत्री: भूपेन्द्र माली

कार्यालय प्रभारी: मुकुल लोखंडे

मन की बात प्रभारी: सुमित पांडे

आईटी प्रभारी: विश्वविजय सिंह

सोशल मीडिया प्रभारी: विभा गरुड़

10 फरवरी को लिस्ट में थे ये नाम

उपाध्यक्ष: राजकुमार विश्वकर्मा, अश्विनी राय, राकेश कुकरेजा, अशोक वाणी, राजू अनेजा, भाषित दीक्षित, विभा गरुण, शिखा मोनू गोहल

महामंत्री: मनोज राठौर, योगेश परमार, सचिन दास बब्बा

मंत्री: अमन यादव, योगेश वासवानी, सुनील यादव, सुषमा बावीसा, लक्ष्मी ठाकुर, पार्थ पाटीदार, प्रतीक्षा ब्रह्मभट्ट

कोषाध्यक्ष: राघवेन्द्र द्विवेदी

सह कोषाध्यक्ष: संतोष जाट

कार्यालय मंत्री: योगेन्द्र मुखरैया

सह कार्यालय मंत्री: अमित कुमार सिंह, सुमित पांडे

आईटी प्रभारी: विश्वविजय सिंह

आईटी सह प्रभारी: रवि यादव, शरद पंडित, शेखर श्रीवास्तव

सोशल मीडिया प्रभारी: सह प्रभारी: हेतराम, चंद्रभान यादव, आरती बोराना

कार्यालय प्रभारी शैलेन्द्र निगम

मन की बात प्रभारी: सुनील निगम

सह प्रभारी: चंद्रशेखर तिवारी (राधे महाराज), राजेश खटीक, अनुपम जैन।

ये भी पढ़ें

सड़क पर शराब का ट्राला पलटते ही लोगों ने मचाई लूट, पुलिस रोकने पहुंची तो भीड़ ने कर दिया पथराव
धार
Dhar News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 09:18 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बीजेपी जिला कार्यकारिणी में बड़ा फेरबदल, 3 महामंत्री हटे, नए चेहरे शामिल

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में होली पर दो दिन की सरकारी छुट्टियां, संशोधित आदेश जारी

bhopal
भोपाल

एमपी में होली के मौके पर किसानों को सौगात देगी सरकार, सीएम ने ट्वीट कर फिर दोहराई घोषणा

CM reiterates his commitment to give farmers a gift on Holi in a tweet
भोपाल

ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत पर भोपाल में रोए लोग, खामेनेई जिंदाबाद के लगाए नारे

Shias in Bhopal mourn the death of Ayatollah Ali Khamenei
भोपाल

एमपीपीएससी का गलत पेपर बांटा, राज्य पात्रता परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी

Wrong paper distributed in MPPSC State Eligibility Test
भोपाल

केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान का जन्मदिन के लिए बड़ा ट्वीट, खुद मांगा अपना बर्थडे गिफ़्ट

Union Minister Shivraj Singh Chauhan tweeted asking for a birthday gift
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.