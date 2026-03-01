एमपी में होली के मौके पर किसानों को सौगात देगी सरकार, सीएम ने ट्वीट कर फिर दोहराई घोषणा

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत किसानों की आर्थिक उन्नति और खेती को लाभदायक बनाने की कई कवायदें की जा रहीं हैं। सरकार ने नई पहल करते हुए कृषि केबिनेट आयोजित करने का फैसला किया है। इसमें प्रदेश के अन्नदाताओं के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। बड़वानी जिले के जनजातीय बहुल नागलवाड़ी गांव में पहली कृषि केबिनेट रखी गई है। 2 मार्च को होनेवाली इस बैठक की तैयारियों को तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषि केबिनेट के संबंध में रविवार को ट्वीट किया। इसमें उन्होंने होली के मौके पर किसानों को सौगात देने की सरकार की मंशा दोहराई।