सड़क पर शराब का ट्राला पलटते ही लोगों ने मचाई लूट, पुलिस रोकने पहुंची तो भीड़ ने कर दिया पथराव

सड़क पर शराब की लूट (Photo Source- Patrika)
Dhar News : मध्य प्रदेश के धार जिले में शराब से भरा एक ट्राला पलट गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने हादसे के घायलों को जांचने के बजाए सड़क पर पलटे ट्राले से शराब की लूट मचा दी। इससे भी बड़ी हैरानी की बात ये है कि, पुलिस जब उन्हें रोकने पहुंची तो ग्रामीणों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। जैसे-तैसे पुलिस ने भागकर अपनी जान तो बचा ली पर मौके पर जिन वाहनों से पुलिसकर्मी पहुंचे थे, उन्हें भीड़ ने पथराव कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। आखिरकार, ग्रामीण शराब की लगभग सभी पेटियां लूटकर ले गए। फिलहाल, अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सड़क पर शराब की लूट से जुड़ा मामला जिले के बाग थाना इलाके से सामने आया है। बियर की पेटियों से भरा एक ट्राला घाट इलाके में पलट गया। इस हादसे की सूचना आसपास के क्षेत्रों में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग एक-दूसरे के साथ धक्का-मुक्की करते हुए पलटे ट्रॉले से बियर के कैन की पेटियां लूटकर ले जाने लगे। ट्राला पलटने की जानकारी पुलिस को लगी तो वो भी तत्काल मौके पहुंच गई, लेकिन यहां ग्रामीणों द्वारा की जा रही लूट को देख पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो मौके से हटने के बजाए ग्रामीण पुलिस पर ही भड़क गए और पुलिस पर ही पथराव कर दिया। हमले में पुलिस के दो वाहनों के शीशे टूट गए हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए टांडा से भी पुलिस बल बुलाया गया। इसके बाद बाग पुलिस ने टांडा पुलिस के साथ मिलकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। बताया जा रहा है कि, संबंधित ट्राला इंदौर के वेयरहाउस से बियर भरकर सिया इंटरप्राइजेज चांदपुर की शराब दुकान पर ले जा रहा था। इसी बीच घाट पर अनियंत्रित होकर पलट गया।
घटना के बाद एसडीओपी सुनील गुप्ता और कुक्षी थाना प्रभारी राजेश यादव भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस की मौजूदगी में पलटे हुए ट्राले से शेष बियर की पेटियां दूसरे वाहन में भरवाकर पुलिस थाने में ले गए। दुर्घटनाग्रस्त ट्राला क्रमांक एमपी 09 डी टी 7016 में शराब परिवहन का परमिट था। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
