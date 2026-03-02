सड़क पर शराब का ट्राला पलटते ही लोगों ने मचाई लूट, पुलिस रोकने पहुंची तो भीड़ ने कर दिया पथराव

सड़क पर शराब की लूट से जुड़ा मामला जिले के बाग थाना इलाके से सामने आया है। बियर की पेटियों से भरा एक ट्राला घाट इलाके में पलट गया। इस हादसे की सूचना आसपास के क्षेत्रों में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग एक-दूसरे के साथ धक्का-मुक्की करते हुए पलटे ट्रॉले से बियर के कैन की पेटियां लूटकर ले जाने लगे। ट्राला पलटने की जानकारी पुलिस को लगी तो वो भी तत्काल मौके पहुंच गई, लेकिन यहां ग्रामीणों द्वारा की जा रही लूट को देख पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो मौके से हटने के बजाए ग्रामीण पुलिस पर ही भड़क गए और पुलिस पर ही पथराव कर दिया। हमले में पुलिस के दो वाहनों के शीशे टूट गए हैं।