हर जगह हो रही ‘अनोखी शादी’ की चर्चा, दूल्हे ने पेश कर दी मिसाल

पारंपरिक वेशभूषा में सजे दूल्हे विशाल जब बैलगाड़ी पर बैठे, तो ग्रामीणों की उत्सुक निगाहें उसी पर टिक गईं। कुराड़ाखाल से गुलाटी तक करीब एक किलोमीटर की दूरी बारात ने पारंपरिक अंदाज में तय की। बैलगाड़ी के पीछे-पीछे बाइक पर सवार बाराती और मेहमान चलते रहे। रास्ते भर ढोल-ताशों और हंसी-खुशी के माहौल में गांव जैसे उत्सव में बदल गया। अब ये बारात लोगों के बीच खूब चर्चा का विषय बन रही है।