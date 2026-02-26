एमपी में बिछ रही नई ‘रेल लाइन’, बन रहे 3 प्लेटफॉर्म, बढ़ेगी कनेक्टिविटी

निरीक्षण के दौरान रेल पटरियों की मजबूती, स्टेशन भवन, तकनीकी ढांचे और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की गई। केंद्रीय राज्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो तथा निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण किया जाए। उन्होंने स्थानीय नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी विशेष बल दिया। कहा कि केंद्र सरकार देशभर में आधारभूत संरचना के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और यह परियोजना उसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।